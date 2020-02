Kampf um CDU-Vorsitz: Zwei gegen Merz

Die Doppelkandidatur von Armin Laschet und Jens Spahn setzt ein Zeichen: Mit aller Kraft will die Partei einen Durchmarsch von Friedrich Merz an die Spitze der CDU verhindern. Es sind alte Tugenden – die womöglich zu spät zurückkehren.

Berlin. Wer in der CDU einen lähmenden Vierkampf um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet hat, der ist seit diesem Dienstag zumindest ein wenig schlauer: Aus vier Männern sind drei geworden, der Nordrhein-Westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn bilden ein Team.

Die zwei Politiker standen sich einst als erbitterte Konkurrenten in ihrem Bundesland gegenüber. Dass sie sich nun zusammen tun, zeigt, worum es eigentlich in den kommenden Wochen geht. Das Establishment der Partei sortiert sich, um den Solitär Friedrich Merz einzuhegen und zu besiegen.

Ab jetzt heißt es: Zwei gegen Merz.

Spahn kann sich für die Zukunft in Stellung bringen

Es ist ein bemerkenswerter Schritt Selbstdisziplinierung in einer Partei, in der zuletzt das meiste drunter und drüber gelaufen ist. Der Rückzug von Jens Spahn von seinen Ambitionen, selbst nach dem Parteivorsitz zu greifen, ist tatsächlich ein Akt, den der 39-Jährige zum Wohle der Partei unternimmt. Spahn weiß zugleich, dass er die meiste Zeit im Bewerberfeld hat. Er kann auch in einigen Jahren noch in größere Verantwortung aufrücken.

Spahn wird damit weiter an Statur und Beliebtheit in der Partei gewinnen, die ihn respektiert, aber nicht verehrt. Es ist daher auch eine richtige Selbsteinschätzung, nun auf einen weiteren Wahlkampf zu verzichten, an dessen Ende womöglich ein Parteichef Friedrich Merz gestanden hätte.

Merz, Laschet, Spahn: Steht der CDU ein kämpferischer Wahlkampf bevor?

Merz setzt nun auf volle Konfrontation mit dem konkurrierenden Team. Er stehe für Aufbruch und Erneuerung, Laschet und Spahn für Kontinuität, sagte er am Dienstag. Es gibt einen Vorgeschmack auf die Atmosphäre, in der dieser Wahlkampf in den kommenden Wochen geführt werden dürfte. Es dürfte weit kämpferischer werden als vor eineinhalb Jahren.

Entscheidend ist aber, wie sich die Partei nach dem 25. April sortiert. Wird es dann wieder eine klare Führung geben, das Machtvakuum der vergangenen Wochen behoben werden? Das ist die große Aufgabe des neuen Vorsitzenden – und das Risiko des anstehenden internen Wahlkampfs. Denn neue Gräben können aufreißen – und die CDU in ihrer Existenz als Volkspartei gefährden.

Von Gordon Repinski/RND