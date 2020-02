US-Präsident Trump: Weinstein-Urteil sendet “starke Botschaft”

US-Präsident Donald Trump äußert sich erfreut über das Urteil gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Es sende eine “starke Botschaft” und sei aus Sicht der Frauen “eine großartige Sache”, so Trump. Auch Hillary Clinton begrüßt die Verurteilung Weinsteins wegen Sexualverbrechen.

Neu Delhi. Das Urteil gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen sendet nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump eine „starke Botschaft“. „Ich denke, dass es aus Sicht der Frauen eine großartige Sache war“, sagte Trump am Dienstag in Neu Delhi bei einer Pressekonferenz, bei der er zum Urteil und zur Bedeutung für die MeToo-Bewegung gefragt wurde.

Der Präsident verwies darauf, nicht alle Einzelheiten zu kennen – er hege für den Ex-Filmmogul aber keine Sympathien. Weinstein sei „keine Person, die ich mag“, sagte Trump. Er sei „nie ein Fan von Harvey Weinstein“ gewesen.

Hillary Clinton: Weinstein-Urteil spricht für sich selbst

Auch Hillary Clinton begrüßte das Urteil gegen Weinstein begrüßt. „Das Urteil spricht für sich selbst“, sagte Clinton am Dienstag auf der Berlinale bei der Vorstellung einer Dokumentation über ihr Leben. Es sei an der Zeit gewesen, dass Weinstein Rechenschaft ablegt, sagte die frühere Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin vor Journalisten.

Zwölf Geschworene hatten den 67-Jährigen in einem spektakulären Prozess am Obersten New Yorker Gericht am Montag wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung an zwei Frauen verurteilt. Nicht schuldig sei er aber in den beiden schwersten Anklagepunkten des „raubtierhaften sexuellen Angriffs“ sowie einem noch schwereren Vorwurf bezüglich Vergewaltigung.

RND/dpa