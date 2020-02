Twitterer über Merz: “Als würde man Disketten wieder rauskramen”

Schlag auf Schlag haben Armin Laschet und Friedrich Merz ihre Kandidatur für den CDU-Vorsitz verkündet. Während Laschet im Tandem mit Jens Spahn auf Zusammenhalt setzt, wollte sich Merz als Erneuerer inszenieren. Im Netz gab es darauf spöttische Reaktionen – für harsche Kritik sorgte indes eine Antwort von Merz auf die Herausforderungen des Rechtsradikalismus.

Berlin. Was seit Wochen kein Geheimnis war, haben der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nun offiziell verkündet: Sie kandidieren für den CDU-Vorsitz. Einzige Überraschung: Der bislang ebenfalls dafür gehandelte Gesundheitsminister Jens Spahn bewirbt sich nicht um das Amt, sondern hat sich entschieden, an der Seite von Laschet als dessen Stellvertreter fungieren zu wollen. Alle drei legten am Vormittag in Pressekonferenzen ihre Gründe dar – das Echo auf Twitter darauf fiel mitunter allerdings harsch aus. Vor allem der ohnehin als Polarisierer geltende Merz steht in der Kritik.

So hatte der 64-Jährige, der von 1994 bis 2009 im Bundestag saß, etwa gesagt: “Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung”. Ein Satz, den das politische Satiremagazin des NDR, “extra 3”, mit dem Wort “Witzende” kommentierte. Und mit einem Bild garnierte, auf dem Merz mit einem Pralinenkasten zu sehen ist. Darauf steht “Merzi…, dass es mich gibt” in Anlehnung an den Slogan für das Produkt.

Auch der Comedian Ingmar Stadelmann fragt: “Hat der mal auf den Tacho geguckt? Der Mann ist 64. Hält der sich für so ne Art Benjamin Button der Politik?”

Ein weiterer User meint: “Ahja. Das ist so, als würde man die Disketten wieder rauskramen, um Vorreiter in Sachen Digitalisierung zu werden.”

Doch für noch mehr Kritik als Merz’ selbst gewähltes Narrativ vom Erneuerer sorgt eine andere Bemerkung des Vizepräsidenten des CDU-Wirtschaftsrates. Auf die Frage eines Journalisten, ob er aus Merz’ Ausführungen richtig schließe, dass dessen Antwort auf das Problem des Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Clan-Kriminalität oder Grenzkontrollen sei, antwortet Merz mit “Ja”.

Dafür wird Merz nun scharf kritisiert – vor allem nach den jüngsten offenbar rechtsextremen Morden in Hanau. Ein User fordert: “So jemand darf nicht Kanzler werden. #Hanau”

Der Autor und Webvideoproduzent Rayk Anders schreibt: “Wenn #Merz sagt er will CLAN-KRIMINALITÄT bekämpfen um RECHTSEXTREMISMUS zu schwächen, klingt das nach dem alten Wutbürger-Märchen “Ausländer machen nur Ärger & sind selber schuld, wenn Nazis sie hassen”. Nazis ist egal, wie “integriert” jemand ist! Sie WOLLEN keine Integration!”

Und auch die Berliner SPD-Staatssekretärin Sawsan Chebli äußert sich deutlich: “#Merz ist offensichtlich jedes Mittel recht, um Kanzler zu werden. Und je rechter, desto besser – denkt er. Wie verantwortungslos. Wie schäbig.”, schreibt sie.

Auf die Zusammenarbeit von Armin Laschet und Jens Spahn fallen die Reaktionen deutlich positiver aus. Indem sie ihre Pressekonferenz kurzerhand vor Friedrich Merz abhielten, hätten sie ihm die Show gestohlen – so sehen es viele User und Userinnen. Eine kommentiert etwa: “Klappt ja doch, mit der #Teamlösung bei der #CDU! Starkes Tandem von #Laschet und #Spahn stehlen #Merz die Show. Gehen gemeinsam und noch vor ihm an die Presse”

Ein anderer meint: “Jetzt sage mal einer, dass #Laschet keinen Humor hat. Da legt er glatt das Hauptprogramm der Bundespressekonferenz auf 9.30 Uhr und stiehlt dem ewigen Zweiten #Merz die Show. Der kommt um 11 Uhr mit dickem Hals.”

Und ein dritter schreibt: “*Hahaha, kurzfristig angekündigte PK #Laschet & #Spahn um 9.30 Uhr. Grätschen vor die PK von #Merz um 11.00 Uhr. Verkünden Teamlösung – ohne Merz. Der wird so ganz schön rechts und allein aussehen. CDU – beste Show seit DALLAS.”

Doch eine Kampfansage gibt es auch an Armin Laschet: “Hey @ArminLaschet du willst Kanzler werden? Mach dich gefasst über die #Klimabewegung zu stolpern. Wir haben nicht vergessen wer den #HambacherForst räumen ließ und jetzt ein neues Kohlekraftwerk #Datteln4 ans Netz bringt. Deine #Laschet-Politik zerstört unsere Zukunft”, schreibt eine Klimaaktivistin.

