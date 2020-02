Trump kündigt baldige Unterzeichnung von Taliban-Abkommen an

Die USA und die Taliban haben lange über ein Abkommen verhandelt, dass zu Frieden in Afghanistan führen soll. Nun hat US-Präsident Donald Trump bestätigt, dass dies bald unterzeichnet wird. Und zwar am Samstag in Katar.

Washington/Doha/Kabul. US-Präsident Donald Trump hat die baldige Unterzeichnung eines Abkommens mit Vertretern der Taliban bestätigt. US-Außenminister Mike Pompeo werde an der Zeremonie teilnehmen, teilte Trump am Freitag in Washington mit.

Die Unterzeichnung wurde für diesen Samstag in Doha in Katar erwartet.

Washington hatte als Voraussetzung von den Islamisten sieben Tage der „Gewaltreduzierung“ in Afghanistan verlangt. Diese Frist verlief lokalen Angaben zufolge zwar nicht gewaltfrei, aber doch erheblich ruhiger als üblich.

Unterzeichnung am 29. Februar

Die sieben Tage hatten vergangenen Samstag begonnen. Die Phase der Gewaltreduzierung war als Test angesehen worden, ob die Taliban ihre Reihen kontrollieren können. Sollte eine Woche lang wirklich weniger Gewalt herrschen, so hatte US-Außenminister Mike Pompeo angekündigt, dann wollten die USA mit den Taliban ihr eineinhalb Jahre lang verhandeltes Abkommen am 29. Februar unterzeichnen.

Dieses soll den Abzug der US-Truppen aus dem Land einleiten. Im Gegenzug sollen die Taliban Garantien geben, dass das Land kein sicherer Hafen für Terroristen wird und sie Friedensgespräche mit der Regierung in Kabul aufnehmen.

Zu der Zeremonie in Doha sind Berichten zufolge Vertreter aus rund 20 Ländern geladen, darunter mehrere Außenminister. In der katarischen Hauptstadt Doha waren am Freitag bereits erste Gäste eingetroffen, darunter der pakistanische Außenminister Shah Mehmood Qureshi.

