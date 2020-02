Nach Grenzöffnung: Griechenland wehrt Tausende Flüchtlinge ab

Tränengas, Pfefferspray, Blendgranaten: Mit massivem Polizeieinsatz hat sich Griechenland an diesem Samstag Tausenden Flüchtlingen in den Weg gestellt, die aus der Türkei in die EU übertreten wollten. Nach türkischen Angaben sollen sie dennoch schon Tausende überquert haben. Österreich hat bereits angekündigt, seine Grenzen abzuriegeln, wenn die EU-Außengrenzen nicht dicht seien.

Tränengas, Pfefferspray, Blendgranaten: Mit einem massiven Polizeieinsatz hat sich Griechenland an diesem Samstag Tausenden Flüchtlingen in den Weg gestellt, die aus der Türkei die Grenze zur Europäischen Union übertreten wollten. Nach türkischen Angaben sollen sie dennoch schon Tausende überquert haben. Die griechische Regierung betont dagegen, sie habe eine organisierte, massenhafte und illegale Grenzverletzung abwehren können.

“Es wurden mehr als 4000 illegale Grenzüberschreitungen abgewendet”, sagte Regierungssprecher Stelios Petsas am Samstag nach einer Krisensitzung unter Vorsitz von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.

Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstagmorgen in Istanbul verkündet: “Wir haben die Tore gestern geöffnet.” Seit Freitag seien 18.000 Flüchtlinge aus der Türkei in die EU gekommen.

Am Samstag könnten sich die Zahl auf insgesamt 30.000 erhöhen, so Erdogan. Die EU habe ihre Versprechen nicht gehalten, asylberechtigte Flüchtlinge aus der Türkei zu übernehmen. Sein Land könne so viele Flüchtlinge nicht mehr versorgen, betonte der Präsident.

Die Türkei hat bereits mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Ein Flüchtlingspakt mit der EU von 2016 sieht eigentlich vor, dass die Türkei Migranten vom Weg in die EU abhält. Im Gegenzug erhält Ankara unter anderem finanzielle Unterstützung.

Flucht vor Kämpfen in Nordsyrien

Derzeit eskalieren die Kämpfe in der nordsyrischen Provinz Idlib, sodass erneut viele Syrer vor dem Krieg in die Türkei fliehen. Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in dem Bürgerkriegsland. Die Türkei unterstützt dort islamistische Rebellen und hat zudem laut Erdogan am Samstag umfassende eigene Angriffe auf Ziele in der Region gestartet.

Dabei seien Anlagen zum Bau von Chemiewaffen sowie Luftabwehrsysteme und Landebahnen zerstört worden, sagte er am Samstag. Der Konflikt zwischen Syrien und dem Nato-Mitglied Türkei war am Donnerstag eskaliert, als bei einem Luftangriff in Idlib mindestens 36 türkische Soldaten getötet wurden.

Kein Ansturm in Bulgarien

Anders als in Griechenland sieht die Lage offenbar in Bulgarien aus, das ebenfalls eine EU-Außengrenze zur Türkei hat. “An unserer Grenze gibt es null Migration”, sagte Regierungschef Boiko Borissow am Samstag.

Grenzpolizei-Chef Swetlan Kitschikow bekräftigte am größten bulgarisch-türkischen Grenzübergang bei Kapitan Andreewo, die Lage unterscheide sich nicht von der der vergangenen Tage. Migranten bewegten sich zwar von Istanbul nach Westen, allerdings nicht in Richtung Bulgariens Grenze.

Krisensitzung in Athen: Merkel informiert

Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze blieb am Samstag derweil angespannt. Die griechische Bereitschaftspolizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein, um große Gruppen von Migranten daran zu hindern, über den bereits geschlossenen Grenzübergang bei Pazarkule zu kommen. Die Migranten schleuderten Steine und einige Brandflaschen auf die Polizei, wie das griechische Fernsehen zeigte.

In Athen erklärte Regierungssprecher Petsas: “Wir haben gehalten, und unsere Grenzen, die auch EU-Grenzen sind, beschützt.” Es seien 66 Migranten festgenommen worden, die es geschafft hätten, auf griechisches Territorium zu kommen. Griechenland verstärke seine Kontrollen auch vor den Inseln im Osten der Ägäis mit mehr als 50 Schiffen der Küstenwache und der Kriegsmarine.

Ministerpräsident Mitsotakis hatte am Freitag Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonisch über das Vorgehen an der Grenze informiert und erklärt, Griechenland werde keinen illegalen Grenzübertritt dulden.

Aus Regierungskreisen in Athen hieß es, der türkische Präsident instrumentalisiere die Millionen Migranten in seinem Land, um die EU zu zwingen, ihm mehr Geld zu zahlen, damit er seine Politik und Militäraktion in Syrien fortsetzen könne.

Auch im Rest Europas lösten die Entwicklungen Nervosität aus. So erklärte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, sein Land werde im Bedarfsfall den Grenzschutz verstärken: “Wenn der Schutz der EU-Außengrenze nicht gelingen sollte, dann wird Österreich seine Grenzen schützen. Eine Situation wie 2015 darf sich keinesfalls wiederholen.” Österreich sei dafür bereit, die Länder an der EU-Außengrenze mit zusätzlichen Polizisten zu unterstützen. Ziel müsse es sein, die Migranten bereits an der EU-Außengrenze zu stoppen.

