Vorwahlen der Demokraten: Milliardär Steyer zieht sich zurück

Das Bewerberfeld bei den Demokraten lichtet sich. Der Milliardär Tom Steyer hat nun seine Kandidatur zurückgezogen. Er hatte bei den bisherigen Vorwahlen keinen der Delegierten gewonnen.

Washington. Nach der vierten Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten dünnt sich das Feld der Bewerber aus: Nach einem erneut enttäuschenden Ergebnis – dieses Mal bei der Vorwahl im Bundesstaat South Carolina – erklärte der Milliardär und frühere Hedgefonds-Manager Tom Steyer (62), er ziehe seine Bewerbung zurück.

Zur Begründung sagte er am Samstagabend (Ortszeit): “Ich sehe keinen Weg, wie ich die Präsidentschaft gewinnen kann.”

Ex-Vizepräsident Joe Biden gewann die Vorwahl in South Carolina.

Steyer hat bei bislang vier Vorwahlen keinen der Delegierten gewonnen, die im Sommer den Kandidaten der Demokraten bestimmen. Dieser Kandidat wird am 3. November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump in die Wahl ziehen.

Trump selbst hat keine ernstzunehmende parteiinterne Konkurrenz. Die Republikaner haben daher ihre Vorwahlen in South Carolina und in mehreren anderen Bundesstaaten abgesagt.

Trotz des Siegs von Biden in South Carolina liegt weiter der linke Senator Bernie Sanders im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten vorne. Sanders gratulierte Biden zu dessen Sieg in South Carolina.

Die Vorwahl in South Carolina war die letzte vor dem “Super Tuesday” am kommenden Dienstag. Dann wird in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gewählt.

RND/dpa