Angst vor Corona: Seehofer will Merkels Hand nicht schütteln

Berlin. Um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu begrenzen, raten Ärzte zu häufigem Händewaschen und weniger körperlicher Nähe. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält sich an diesen Rat. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag bei einem Treffen mit Vertretern von Migrantenverbänden in Berlin mit ausgestreckter Hand auf ihn zukam, hob der Innenminister die Hände, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Anschließend brachen Merkel und Seehofer beide in Gelächter aus.

Doch die Reaktion Seehofers sollen sich der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge derzeit alle zum Vorbild nehmen. Von Händeschütteln rät die WHO ebenso ab wie vom Umarmen. In betroffenen Regionen sollen zudem größere Menschenansammlungen gemieden werden. Zu Menschen mit Symptomen (etwa Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Fieber) sollte ein Mindestabstand von einem Meter gehalten werden. Alles, was sie sonst zum Coronavirus wissen müssen, können Sie hier nachlesen.

RND/dpa/ms