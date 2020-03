Coronavirus: Schäuble ergreift erste Maßnahmen im Bundestag – auch Besucher betroffen

Auch im Bundestag werden die Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus verstärkt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fordert die abgeordneten zur Beachtung der Hygienemaßnahmen auf. Bei Absagen von öffentlichen Veranstaltungen in Berlin wolle er “auch die Dachterrasse und Kuppel für den öffentlichen Besucherverkehr” schließen.

Hygienemaßnahmen im Bundestag

Berlin. Angesichts der Ausbreitung des neuen Corona-Virus hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zu Beginn der Sitzungswoche die Abgeordneten zur Beachtung der Hygienemaßnahmen aufgerufen. Eine Vielzahl von Menschen aus allen Teilen Deutschlands werde in dieser Woche in den Gebäuden des Bundestags zusammenkommen, heißt es in einem Schreiben an alle 709 Abgeordneten. “Ich möchte Sie daher nachdrücklich bitten, die in der anliegenden Hausinformation enthaltenen Präventions- und Verhaltenshinweise sorgsam zu beachten und auch ihre Mitarbeiter dazu anzuhalten.”

Dachterrasse und Kuppel des Reichstagsgebäudes könnten geschlossen werden

Der CDU-Politiker bat die Abgeordneten zudem, Dienstreisen, besonders in Risikogebiete, „auf das zwingend notwendige Maß zu begrenzen“. Er wies die Abgeordneten auch darauf hin, dass sie ungeachtet ihrer Immunität den infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen der zuständigen Gesundheitsbehörden unterlägen. Hinsichtlich größerer Veranstaltungen des Bundestags werde man sich den Entscheidungen der zuständigen Landesbehörden anschließen.

Schäuble schließt auch Konsequenzen für die vielen Besucher des Reichstagsgebäudes nicht aus. In seinem Schreiben, das er nach Beratungen mit den Parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktionen verschickte, heißt es: “Darüber hinaus beabsichtige ich für den Fall, dass öffentliche Großveranstaltungen in Berlin allgemein abgesagt werden, auch die Dachterrasse und Kuppel für den öffentlichen Besucherverkehr zu schließen.”

RND/dpa