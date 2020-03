Migration: Grüne fordern “Allianz der Willigen” – Dobrindt warnt

Seit der Öffnung der türkisch-griechischen Grenze hoffen immer mehr Migranten auf eine Möglichkeit, in die EU zu kommen. Grünen-Politikerin Göring-Eckardt setzt auf eine “Allianz der Willigen” innerhalb der EU, um Flüchtlinge aufzunehmen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt attackiert dagegen die Grünen.

Berlin. Die Grünen im Bundestag fordern eine “Allianz der Willigen” innerhalb der EU, die Flüchtlinge aus den völlig überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln aufnimmt. Die Bundesregierung und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen könnten dafür sorgen, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Dienstag in Berlin. Viele Kommunen hätten sich zur Aufnahme bereiterklärt, die Kapazitäten seien da. Es könnten sofort 5000 Menschen aufgenommen werden, “insbesondere natürlich Kinder, unbegleitete Minderjährige, Frauen, Kranke”.

Auf die Lage an der türkisch-griechischen Grenze müsse „nach dem Prinzip Humanität und Ordnung“ reagiert werden, sagte Göring-Eckardt. „Ordnung heißt, dass wir selbstverständlich dafür sorgen müssen, dass jede und jeder registriert ist, dass wir wissen, wer nach Europa kommt.“ Dafür müssten EU-Staaten Griechenland unterstützen. Es gehe aber nicht, das Asylrecht auszusetzen. In der umkämpften syrischen Region Idlib brauche es einen humanitären Korridor, um die Menschen vor Ort zu versorgen. Es gelte, dort auf die Kriegsparteien einzuwirken und „jeden Druck“ auf Russland und die Türkei zu machen.

Der Union warf Göring-Eckardt vor, sie habe angesichts der aktuellen Krise „weder Humanität noch Ordnung auf der Agenda“, sondern versuche, sich „wegzuducken“ vor dem, was versäumt wurde und notwendig sei.

Linke fordert Grenzöffnung

Die Linke im Bundestag forderte eine Öffnung der griechischen Grenze für die auf der türkischen Seite ausharrenden Migranten und Flüchtlinge. “Die Grenzen müssen geöffnet werden. Den Menschen muss in Griechenland geholfen werden”, sagte Fraktionschefin Amira Mohamed Ali am Dienstag vor einer Sitzung ihrer Fraktion in Berlin. Dafür brauche Griechenland natürlich Unterstützung. Es müsse sofort humanitäre Hilfe vor Ort geben, und das Recht auf Asyl müsse für Europa wiederhergestellt werden, sagte sie.

Die Fraktionschefin forderte einen EU-Sondergipfel. “Es ist notwendig, dass man darauf hinwirkt, dass eine gemeinsame europäische Lösung gefunden wird.” Die Situation zeige das “völlige Versagen der Europäischen Union in Bezug auf die Flüchtlingssituation”. Mohamed Ali verwies zugleich darauf, dass sich in Deutschland viele Kommunen bereit erklärt hätten, Menschen aufzunehmen. Den EU-Türkei-Deal bezeichnete sie als “eindeutig gescheitert”. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setze die Menschen als Druckmittel ein, um noch mehr Geld einzufordern und erpresse die Europäische Union.

Dobrindt kritisiert Grüne

Ganz anders sieht das CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Er warnte davor, Aufnahmesignale aus Deutschland zu senden. Vielmehr müsse man zum Ausdruck bringen, dass es falsch sei, sich jetzt auf den Weg nach Deutschland zu machen. Es müsse deutlich werden, dass es keine Chance gebe, nach Deutschland zu kommen, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin.

Der CSU-Politiker warf den Grünen in dem Zusammenhang vor, geradezu „verantwortungslos“ bei den Flüchtlingen „falsche Hoffnungen“ zu wecken. Äußerungen von Grünen-Politikern, die einen deutschen Alleingang bei der Aufnahme von Flüchtlingen signalisierten, klängen so, als ob man aus der Flüchtlingskrise von 2015 nichts gelernt habe.

Flüchtlingsproblem vor Ort klären

Es gelte jetzt, das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei zu stabilisieren. Dabei müsse man auch über die Finanzmittel für die Türkei reden. Grundsätzlich solle das Flüchtlingsproblem am Ort geregelt werden. Eine Lösung sei nur mit der Türkei möglich. Das Abkommen habe bisher gewirkt. Man müsse es jetzt so reformieren, dass es auch in der Zukunft wirke. „Ich halte das für möglich“, sagte Dobrindt.

Zudem gelte es, Solidarität mit Griechenland zu üben und die Maßnahmen an der griechisch-türkischen Grenze zu unterstützen. Eine Außengrenze zu schützen, heiße auch, sie zu verteidigen. Eine funktionierende europäische Außengrenze sei „das, was wir wollen“. Das könne funktionieren. Wenn nicht, könne eine Konsequenz sein, die Binnengrenzen wieder besser zu schützen.

Ob die AfD erneut aus der jetzigen Flüchtlingssituation Profit schlagen könne, hänge davon ab, wie die Politik damit umgehe, erklärte der Landesgruppenchef. Deutschland wolle legale Zuwanderung. Gleichzeitig müsse aber illegale Migration unterbunden werden.

RND/dpa