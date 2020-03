Thüringen: Coronatestergebnis bei CDU-Abgeordnetem negativ

Ein CDU-Abgeordneter in Thüringen hatte wegen einer möglichen Coronainfektion unter Quarantäne gestanden. Doch der Verdacht hat sich nicht bestätigt. Die Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch kann damit stattfinden.

Berlin/Erfurt. Der Verdacht einer Covid-19-Infektion bei einem Thüringer Landtagsabgeordneten hat sich nicht bestätigt. Wie das Labor des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz am Dienstagabend mitteilte, ist das Testergebnis negativ.

Staatssekretärin Ines Feierabend: “In Anbetracht des negativen Testergebnisses und da der letzte Kontakt des Abgeordneten mit dem positiv getesteten Patienten aus dem Saale-Orla-Kreis über zwei Wochen zurückliegt, ist keine weitere Quarantäne notwendig. Der Abgeordnete kann an der Sitzung des Thüringer Landtags teilnehmen.” Die Ministerpräsidentenwahl kann damit wie geplant stattfinden.

CDU-Politiker war in Winterferien in Italien

Der 56-jährige Mann gehörte CDU-Kreisen zufolge zu der Verhandlungsgruppe, die den “Stabilitätsmechanismus” mit Linken, SPD und Grünen ausgehandelt hatte. Dieser soll dafür sorgen, dass eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung sich auf projektbezogene Mehrheiten stützen kann. Die Gespräche darüber fanden zwischen dem 17. und dem 21. Februar im Landtag statt. Zuvor war der Parlamentarier in den Winterferien mit einer Gruppe von Skifahrern in Italien unterwegs gewesen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums berichtete. Die Gruppe kehrte am 14. Februar zurück. Ein Skifahrer aus der Gruppe, ein 57-jähriger Mann aus dem ostthüringischen Saale-Orla-Kreis, ist nachweislich mit dem Virus infiziert.

Der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) will sich am Mittwoch erneut zur Wahl stellen. Für die AfD tritt Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke an. Ein erster Anlauf der Wahl war am 5. Februar in einem Desaster geendet. Damals wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt, was bundesweit für Entrüstung und Proteste sorgte. Drei Tage nach seiner Wahl trat Kemmerich zurück und ist seitdem geschäftsführend im Amt – ohne Minister.

RND/dpa