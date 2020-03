Liveticker: Ramelow scheitert im ersten Wahlgang um Ministerpräsidentenamt

Neuer Anlauf im Thüringer Landtag für Bodo Ramelow: Heute will der Linken-Politiker gegen AfD-Rechtsaußen Björn Höcke wieder zum Ministerpräsident gewählt werden. An den schwierigen Mehrheitsverhältnissen hat sich im Landtag allerdings nichts geändert. Live aus dem Thüringer Landtag:

Das Wichtigste zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen in Kürze: Kann sich das Desaster vom 5. Februar wiederholen? Theoretisch ja, es ist aber etwas unwahrscheinlicher geworden. Vor einem Monat wurde der FDP-Politiker Kemmerich im dritten Wahlgang mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Regierungschef gewählt. Kann Höcke Ministerpräsident werden? Ja. Denkbar wäre dies, wenn Ramelow im ersten Wahlgang scheitern und die Linksfraktion ihren Kandidaten zurückziehen würde. Welche Chancen hat Ramelow? Der 64-Jährige zeigt sich zuversichtlich und verweist auf viele Gespräche mit Abgeordneten in den vergangenen vier Wochen. Er habe das Gefühl, dass er “ausreichend Stimmen von den demokratischen Fraktionen bekommt”. Wahldrama zweiter Teil – was in Thüringen passieren kann Es ist zum Schämen: Höckes schmutziges Spiel mit der Demokratie Merz attackiert Ramelow wegen Kandidatur als MinisterpräsidentLiveticker zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

RND mit dpa

Von Jan Sternberg, Thoralf Cleven, Dana Schülbe, Fabian Wenck/RND