Nach der Wahl zum Ministerpräsidenten: Hier lehnt Ramelow Höckes Handschlag ab

Nach der Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen unterhalten sich Wahlgewinner Bodo Ramelow und AfD-Kandidat Björn Höcke. Der AfD-Politiker will Ramelow mit einem Handschlag zum Wahlsieg gratulieren, dieser lehnt ab und schüttelt während der weiteren Unterhaltung energisch den Kopf. Höcke kritisiert Ramelow dafür im Nachgang heftig.

Nach seinem Wahlsieg nahm Bodo Ramelow eine Reihe von Gratulationen entgegen. Auch sein Konkurrent von der AfD, Björn Höcke, will Ramelow die Hand reichen, dieser verweigert ihm aber den Handschlag. Anschließend sprechen Höcke und Ramelow länger miteinander. Ramelow mit ernstem Gesicht, er schüttelt mehrfach den Kopf. Was Wahlgewinner Bodo Ramelow und AfD-Fraktionschef Björn Höcke nach der Wahl zum Ministerpräsidenten besprochen haben, ist noch unklar.

Höcke kritisiert Ramelow für Verweigern des Handschlags

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat den neuen Regierungschef des Landes scharf dafür kritisiert, dass dieser ihm den Handschlag verweigert hat. “Diese Manierlosigkeit des neuen Ministerpräsidenten ist eine Schande für Thüringen”, sagte Höcke am Mittwoch in einem Interview von n-tv. Für ihn sei es “ein Bedürfnis” gewesen, ihm die Hand zu schütteln. Nicht, weil er sich freue, dass Ramelow als “Kandidat der SED” in das Amt des Ministerpräsidenten zurückkehre, sondern weil er ihm damit zeigen wolle, dass er diese formal korrekte, demokratische Wahl akzeptiere.

Höcke warf Ramelow vor, mit „gespaltener Zunge“ zu sprechen. „Einerseits Toleranz und Offenheit predigen, andererseits große Teile nicht nur des Parlaments, sondern mittlerweile auch der Thüringer Wählerschaft auszuschließen – das geht gar nicht“, sagte Höcke vor Reportern im Landtag in Erfurt.

Linke-Politiker Ramelow hatte zuvor im Landtag in Erfurt im dritten Wahlgang die nötige einfache Mehrheit der Stimmen erzielt. Nach seiner Vereidigung zum neuen Ministerpräsidenten verweigerte der 64-Jährige demonstrativ einen Handschlag. Ramelow und Höcke unterhielten sich im Plenarsaal kurze Zeit mit ernster Miene.

