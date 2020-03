Eine Frau steht auf dem Marktplatz am Denkmal der Brüder Grimm in Hanau, an dem die Bürger mit Blumen, Plakaten und Kerzen ihre Trauer zum Ausdruck bringen. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rump

Im Livestream: Bundestag debattiert nach Hanau über Hass und rechten Terror Die Morde von Hanau stehen heute im Zentrum der Debatte im Bundestag. Erst am Mittwoch wurde den Opfern des rassistisch motivierten Anschlags in einer zentralen Veranstaltung gedacht. Auch Bundespräsident Steinmeier wird bei der Debatte anwesend sein. Berlin. Einen Tag nach dem zentralen Gedenkakt in Hanau für die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags mit zehn Todesopfern diskutiert der Bundestag über Konsequenzen aus den Morden. Zum Auftakt wird sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ab 9 Uhr in einer kurzen Rede zu den Ereignissen äußern. Zu der einstündigen Debatte hat sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigt. RND