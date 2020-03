Reul: “Nordkreuz”-Mitglieder haben NRW-Polizeimunition

Die mutmaßlich mindestens in Teilen rechtsextreme Preppergruppe “Nordkreuz” ist an NRW-Polizeimunition gelangt. Das bestätigte NRW-Innenminister Herbert Reul in einer Sondersitzung des Innenausschusses. Offen ist, wie die Munition in fremde Hände kommen konnte – doch eine Spur gibt es.

Düsseldorf. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat bestätigt, dass NRW-Polizeimunition in die Hände von Mitgliedern der mutmaßlich rechtsextremen Gruppe “Nordkreuz” gelangt ist. Es handele sich um Munition, die nur von den Spezialeinheiten verwendet werde. Die Spur führe zu einem privaten Schießplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hätten auch Spezialeinheiten aus NRW trainiert, sagte Reul in einer Sondersitzung des Innenausschusses des NRW-Landtags am Donnerstag.

Wer genau die Munition dort in fremde Hände gelangen ließ, sei bislang nicht festgestellt worden. Es würden nur Mengen der Munition dokumentiert und nachgehalten. Insgesamt hätten 580 Beamte aus NRW dort trainiert. Inzwischen würden dort keine Trainings mehr durchgeführt. Die fragliche Munition sei 2013 bis 2016 ausgeliefert worden.

Bei der Gruppe “Nordkreuz” handelte es sich nach ersten Ermittlungen um eine sogenannte Prepper-Gruppe, die sich auf einen Katastrophenfall, den “Tag X”, vorbereitet. Allerdings wurden bei Mitgliedern auch Chats mit rechtsradikalem Inhalt gefunden. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen zwei “Nordkreuz”-Mitglieder wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Polizeibehörden bekommen Extremismusbeauftragte

Die Polizei soll nun besser auf extremistische Umtriebe in den eigenen Reihen achten. In allen Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen werden deshalb eigene Extremismusbeauftragte ernannt, gab NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses bekannt. Der jeweils Beauftragte soll Hinweise auf extremistische Einstellungen von Polizisten und Polizeimitarbeitern als Ansprechpartner entgegennehmen.

Ein Verwaltungsmitarbeiter der Polizei in Hamm war als mutmaßlicher Unterstützer einer rechten Terrorzelle verhaftet worden. Das dortige Präsidium hatte eingeräumt, dass es diverse Hinweise auf eine extremistische Einstellung des Mannes gegeben habe, ohne dass Konsequenzen erfolgt seien.

Inzwischen seien drei weitere Verdachtsfälle für rechtsextremistische Einstellungen im Bereich des Polizeipräsidiums Hamm bekannt geworden sowie einer in Aachen, berichtete Reul am Donnerstag. Diese würden nun geprüft.

Der Verwaltungsmitarbeiter in Hamm war festgenommen worden, weil er Unterstützer der rechten Terrorzelle um Werner S. sein soll. Die Terrorzelle soll Anschläge geplant haben. Der Verdächtige habe im Polizeidienst Zugriff auf Waffendokumente gehabt. Über 8000 waffenrechtliche Akten würden nun auf Unregelmäßigkeiten geprüft. Zugriff auf Waffen habe der Mann den Prüfungen zufolge nicht gehabt. Reul wies daraufhin, dass seit 2018 Kommissaranwärter mit einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz überprüft werden.

