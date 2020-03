TV-Talk bei “Illner” zum Flüchtlings-Streit mit der Türkei: “Wir sind zum Spielball geworden“

Den EU-Türkei-Deal von 2016 diskutiert die Runde bei “Illner” kontrovers. Den meisten Applaus erhalten Nahost-Expertin Kristin Helberg und CDU-Politiker Paul Ziemiak. Emotional wird es, als Lamya Kaddor vom Tod ihres Vaters im syrischen Bürgerkrieg erzählt.

Berlin. Vor ziemlich genau einer Woche hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Grenze zu Griechenland geöffnet – um Druck auf die Europäische Union aufzubauen. Sein Ziel: mehr Geld aus Brüssel.

Denn Erdogan wirft der EU vor, den Verpflichtungen des Flüchtlingspaktes von 2016 nicht nachgekommen zu sein. Doch ob und wie viel finanzielle Unterstützung die Türkei erhält, ist ebenso ungewiss wie der Zeitpunkt der möglichen Zahlungen.

“Illner” am 5. März: Das Thema “Erdogan und die Flüchtlinge – Erpressung oder Notwehr?”

Am Donnerstagabend diskutierte Maybrit Illner mit ihren Gästen über die Situation an der türkisch-griechischen Grenze. Die Lage ist dramatisch, derzeit ziehen mehrere tausend Flüchtlinge in Richtung Grenze, um in die EU zu gelangen. Doch das griechische Militär versucht, die Geflüchteten mit Wasserwerfern und Tränengas aufzuhalten. Jüngst berichteten türkische Medien, dass griechische Soldaten sogar auf Migranten geschossen haben sollen.

Die Sendung stand unter dem Titel: “Erdogan und die Flüchtlinge – Erpressung oder Notwehr?” Wenige Stunden vorher gab es indes verhältnismäßig positive Nachrichten: Erdogan hat mit Russlands Präsident eine eine Waffenruhe im syrischen Idlib vereinbart. Sie gilt seit der Nacht zum Freitag und könnte eine der großen Fluchtursachen zumindest ein wenig eindämmen.

Die Gäste bei Maybrit Illner

Annalena Baerbock: Die Grünen-Parteivorsitzende will 5000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufnehmen, ein entsprechender Antrag war am Mittwoch im Bundestag aber abgelehnt worden. “Die Situation auf den griechischen Inseln wird mit Füßen getreten”, sagt sie.

Paul Ziemiak: Der CDU-Generalsekretär bezeichnet Baerbocks Forderung als verantwortungslos. Er gibt Innenminister Horst Seehofer (CSU) recht: “Wenn die Außengrenze nicht hält, wird das die ganze EU verändern.”

Gerald Knaus: Der Migrationsforscher fordert schnell ein neues Abkommen mit der Türkei und kritisiert die Aussetzung des Asylrechts durch Griechenland. “Das Recht auf Asyl steht in den europäischen Gesetzen”, sagt er.

Lamya Kaddor: Die Islamwissenschaftlerin und Publizistin sagt, die Politik der EU sei ein Schlag ins Gesicht der Geflüchteten. “Es ist schon vor Jahren kalkulierbar gewesen, dass Idlib irgendwann beschossen, dass irgendwann eine Fluchtbewegung einsetzen wird und dass irgendwann diese Menschen alle nach Europa kommen wollen – zumindest sehr viele”, betont sie.

Kristin Helberg: Die Politologin und Nahost-Expertin denkt, Erdogan habe die Grenze auch aus Notwehr geöffnet. “Wir haben die Lehren aus 2015 nicht gezogen. Wenn wir Kontrolle zurückgewinnen wollen, müssen wir zur Ursache nach Syrien zurückkehren”, sagt sie.

Marie von Manteuffel: Die Juristin, die seit zwei Jahren als Flucht- und Migrationsexpertin für “Ärzte ohne Grenzen” arbeitet, kennt die Lage in Griechenland – besonders in den Flüchtlingslagern. “Die Menschen dort leben wie in Slums. Das ist keine neue Situation, sie ist aber in den letzten Wochen so dramatisch geworden”, sagt sie.

Das umstrittenste Thema

Reichlich Diskussionsbedarf bestand rund um den Flüchtlingsdeal, den die EU vor vier Jahren – 2016 war das – mit der Türkei abgeschlossen hatte.

Gerald Knaus, der das Abkommen damals mit initiierte, sagte: “Es war ein Erfolg, dass die EU solidarisch sechs Milliarden Euro an die Türkei gezahlt hat.” Im Ergebnis habe das dazu geführt, dass weniger Syrer in Boote gestiegen wären und sich der Migrationsdruck auf Griechenland verringert habe.

Doch Knaus sprach ebenso von einem “Versagen”. “Es wäre absolut möglich gewesen, die Menschen, die 2017 gekommen sind, zu versorgen. Man hat es außerdem nicht geschafft, für schnelle Verfahren zu sorgen, als die Flüchtlingszahlen niedrig waren”, sagte er und plädierte für ein neues Abkommen.

Nahost-Expertin Helberg wies das vehement ab. “Wir haben unsere Grenze an die türkisch-syrische verlagert, uns damit erpressbar gemacht und sind außenpolitisch handlungsunfähiger geworden. Wir müssen Migration in Europa neu denken.”

Problem: Außengrenzen und Erdogan

Migrationsexpertin von Manteuffel ging mit dem Abkommen sogar noch härter ins Gericht. “Wir haben immer gesagt, dass der EU-Türkei-Deal eine Lösung nur vorgaukelt”, sagte sie. “Länder, die nicht an den Außengrenzen liegen, auch Deutschland, müssen jetzt vorangehen und Flüchtlinge aufnehmen. Und die EU muss sich ein System ausdenken, das den Menschen wieder in den Vordergrund stellt.”

CDU-Generalsekretär Ziemiak mahnte, nicht vor Erdogan einzuknicken. “Wir müssen zeigen, dass wir verlässlich sind, aber nicht erpressbar”, betonte er. Und Annalena Baerbock forderte, “aus der Passivität” herauszukommen. “Wir sind zum Spielball geworden und müssen unsere Handlungsfähigkeit wiederherstellen.”

Streitpunkt: Ordnung vor Humanität?

Ein wenig Reibung entstand ganz zu Beginn der Diskussion, als es nochmal darum ging, Flüchtlinge von den griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen – so wie es die Grünen und ein Bündnis von deutschen Oberbürgermeistern und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) in einem Appell an die Bundesregierung, dass dem RND exklusiv vorliegt, fordern.

“Wir brauchen als erstes eine Sicherung an der europäischen Außengrenze. Dann können wir über die Situation in Griechenland sprechen”, sagte CDU-Politiker Ziemiak und ergänzte mit Blick auf die Aufnahmebereitschaft einzelner Städte: “Diese Kommunen sind nicht auf Dauer bereit, die Lasten zu tragen, die damit verbunden sind. Wer ins Land kommt, ist nicht Sache der Kommunalpolitik, sondern des Bundes.“

Grünen-Chefin Baerbock kritisierte daraufhin: “Es ist eine Illusion, erstmal Ordnung zu schaffen und sich dann um die Humanität zu kümmern. Eine Grenze hat legale Zugangswege, wo Menschen hinkommen können und ein Recht auf Asyl haben.”

Der meiste Applaus

Das Publikum hielt sich mit Beifallsbekundungen ziemlich zurück, trat im Grunde nur an zwei Stellen merklich in Erscheinung. Und in beiden Situationen ging es um dasselbe Thema: ein Einwanderungsgesetz.

Zuerst hatte Helberg gesagt: “Es gibt das Asylrecht, es gibt Kriegsflüchtlinge und es gibt Migranten, die einfach nach einer besseren Situationen suchen. Unser Problem ist, dass wir immer noch kein funktionierendes Einwanderungsgesetz haben.” Dafür erntete sie Applaus.

Das gelang auch Ziemiak am Ende der Sendung, als er noch einmal betonte: “Wir müssen unterscheiden zwischen Kriegsflüchtlingen und Migration.”

Der emotionalste Moment

Illner brachte es auf den Punkt: “Da muss man erstmal schlucken.” Lamya Kaddor hat syrische Wurzeln und erzählt im Talk eindrücklich, wie ihr Vater vor wenigen Wochen dem Bürgerkrieg in Idlib zum Opfer gefallen ist. “Ich habe eine Beileidsbekundung per SMS erhalten”, sagte Kaddor. Sie sei aber nicht sofort darauf gekommen, dass es um ihren Vater gehe.

Als sich das geklärt hatte, habe sie erst vermutet, er sei vielleicht einem Herzinfarkt erlegen. “Aber er wurde ausgeraubt und ermordet”, sagte Kaddor. Bereits vor fünf Jahren war ihr Vater, der nach seinem Renteneintritt regelmäßig in Syrien zu Besuch bei Verwandten war, schwer an beiden Beinen verletzt worden, als ihn Bombensplitter getroffen hatten. “Wenn der Krieg nicht wäre, hätte er weder seine Beine verloren noch wäre er ermordet worden.”

Fazit

Letztlich ging es doch sehr sachlich zu. Ein wenig hitziger wurde es, als es um die Aufnahme von Flüchtlingen durch Kommunen ging – und als zwischendurch hinsichtlich des EU-Türkei-Abkommens einige verbale Spitzen durch die Luft flogen. Einigkeit Bestand darin, minderjährigen Flüchtlingen zu helfen.

Von Tobias Dinkelborg/RND