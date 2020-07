Livestream: Robert-Koch-Institut zur aktuellen Corona-Lage

Aufflammende kleine Corona-Hotspots in Teilen Deutschlands verstärken die Furcht vor einer zweiten Welle. Auch die Ferien- und Reisezeit fördert die Sorgen. Das Robert-Koch-Institut informiert an diesem Dienstag über die aktuelle Situation in Deutschland. Hier sehen Sie ab 9.50 Uhr die Pressekonferenz im Livestream.

Urlaub, mindestens in Europa, aber auch Fernreisen zur Familie – in den Sommerferien passiert dies tausendfach. Nun sollen Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten her. Bislang noch freiwillig und an Flughäfen und Bahnhöfen. Die Rufe nach einer Pflichtuntersuchung werden aber lauter. Laut Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) werde die rechtliche Grundlage für eine solche Pflicht geprüft. Klar: Man will die nächste Corona-Welle mit aller Macht verhindern.

Zu kleinen, lokalen Ausbrücken kommt es aber immer wieder: Menschen aus dem niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau müssen zu Beginn der bayerischen Sommerferien nach dem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof in Mamming mit Reisebeschränkungen rechnen. Die Regierung von Schleswig-Holstein stufte den Landkreis am Montag explizit als Risikogebiet ein.

Nach dem Ausbruch auf dem Gemüsehof ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage in dem niederbayerischen Landkreis mit 191 fast viermal so hoch wie der Grenzwert 50, bei dem ein regionaler Lockdown drohen kann.

Livestream: RKI-Chef Wieler in Pressekonferenz

RKI-Chef Lothar Wieler informiert an diesem Dienstag über die aktuelle Lage und stellt sich Fragen von Journalisten. Hier sehen Sie die Pressekonferenz ab 9.50 Uhr im Livestream. Der Start kann sich verzögern. Wir bitten um etwas Geduld.

Bund und Länder hatten sich Ende Juni auf Einschränkungen für Reisende aus deutschen Risikogebieten verständigt, die den Grenzwert von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage überschreiten – damals als Reaktion auf den Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies in Nordrhein-Westfalen.

Männer sterben häufiger als Frauen an Covid-19 – Ursachen unklar

Männer erkranken oft schwerer an Covid-19 und sterben häufiger als Frauen. Nach Daten der Forschungsinitiative Global Health 50/50 aus mehr als 20 Ländern wie auch nach Zahlen des Robert Koch-Instituts für Deutschland infizieren sich Frauen ähnlich häufig wie Männer. Bei den Sterberaten liegt die Verteilung jedoch etwa bei einem Drittel zu zwei Dritteln.

Zu den Gründen heißt es beim RKI, es gebe viele offene Fragen – und bisher nur Theorien. Ungesünderer Lebensstil könnte ein Faktor sein. Gerade Männer der älteren Generation, die besonders betroffen ist und in der weniger auf die Lebensweise geachtet wurde, könnten mehr an Vorerkrankungen leiden.