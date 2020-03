Experten: “Das deutsche Abitur ist ungerecht”

Entspricht die Abiturnote immer der tatsächlichen Leistung des Schülers? Das hänge vom Bundesland ab, sagen zwei Bildungsexperten. In ihrem Buch „Der Abiturbetrug“ beklagen der SPD-Politiker Mathias Brodkorb und die Wissenschaftlerin Katja Koch gravierende Ungerechtigkeiten des deutschen Bildungssystems.

Ist das Bildungssystem in Deutschland gerecht? Nein, sagen der Schweriner Ex-Kultusminister Mathias Brodkorb (SPD) und Katja Koch, Professorin für Sonderpädagogik an der Universität Rostock. Sie fordern eine Abschaffung des Bildungsföderalismus. “Das deutsche Abitur ist ungerecht”, schreiben die Experten in einem Gastbeitrag für mehrere Zeitungen der Madsack Mediengruppe, zu der auch das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gehört.

“Eklatante Ungerechtigkeit beim Hochschulzugang”

In ihrem Buch “Der Abiturbetrug” haben Brodkorb und Koch die neuesten Studien über Schulleistungen von Gymnasiasten in der neunten Klasse in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und den naturwissenschaftlichen Fächern in Beziehung gesetzt zum Anteil der Abiturienten pro Jahrgang sowie Abiturnoten des Jahres 2018. „Dabei wird offensichtlich, dass es keinen zuverlässigen Zusammenhang zwischen Leistung, Noten und Abiturquoten gibt – dies führt zu eklatanter Ungerechtigkeit beim Hochschulzugang“, schreiben sie.

Die Grafiken: Die obere Grafik zeigt, wie die Abi­noten ausfallen. Den Autoren kommen übertrieben gute Zensuren verdächtig vor – daher sind gute Werte rot, mittlere gelb und schlechtere grün gefärbt.

Die untere Karte zeigt, wo Neuntklässler laut Studien der Länder am leistungsstärksten waren – dafür wurden die Ergebnisse der Fächer zu einem Wert kumuliert. In den grün eingefärbten Ländern waren die Leistungen am besten, in den roten am schwächsten.

Fazit der Autoren: Dort, wo Schüler gut sind, sind die Noten es oft nicht – siehe Bayern. Wo Schüler schwächer sind, gibt es dafür oft sehr gute Noten – etwa in Brandenburg. Das System sei ungerecht.

Die Analysen aus den einzelnen Bundesländern

RND