Corona-Quarantäne in Italien: Plötzlich liegt Wuhan mitten in Europa

Die Regierung in Rom greift durch, schottet Großstädte und Provinzen ab – zur Eindämmung des Corona-Erregers. Plötzlich liegt Wuhan mitten in Europa. Bei Verhältnissen wie jetzt in Italien hier bei uns müsste die Bundesregierung ebenfalls durchgreifen, kommentiert Rasmus Buchsteiner.

Berlin. Mailand – abgesperrt. Venedig – abgeschottet. Parma – kein Zugang mehr. Italien macht ernst. Die Regierung in Rom ergreift mit der Abriegelung einer 16-Millionen-Region drastische Maßnahmen. Plötzlich liegt Wuhan mitten in Europa. Aber Umsetzung und Informationspolitik vor Ort in Oberitalien wirken nicht gerade überzeugend.

Sei es bei Katastrophen, Anschlägen oder anderen Großlagen – Journalisten trennen in der Berichterstattung heute mehr denn je, was wir wissen, von dem, was wir nicht wissen. Wissen kann man keinesfalls, ob die nun in Italien ergriffenen Anti-Corona-Maßnahmen verhältnismäßig sind.

Wie strikt setzen die Behörden in Italien das alles um?

Kann die Ausbreitung des Erregers damit wirklich eingedämmt werden? Oder ist der wirtschaftliche Schaden, der durch die angeordnete Massen-Quarantäne entsteht, am Ende unverhältnismäßig groß?

Wer vorgibt, über jeden Zweifel erhabene, richtige Antworten auf diese Fragen zu haben, ist ein Scharlatan. Wir wissen ja auch nicht, wie strikt oder lasch die italienischen Behörden auftreten werden, wenn es um die Durchsetzung der Vorgaben geht.

“Der Staat muss handeln”

Sehr genau wissen wir jedoch, dass niemand, der politische Verantwortung trägt und mit einer solchen Situation konfrontiert ist, die Hände in den Schoß legen kann. Die Krise ist mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem es in immer stärkerem Maße auf Symbolik ankommt.

Der Staat muss handeln. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Ansonsten leistet er Panik und Verunsicherung Vorschub.

Es mag sein, dass die hohen Infektionszahlen in Italien Folge des Umstands sind, dass dort mehr getestet wird als bei uns. Doch bei so vielen Erkrankten und vergleichbar vielen Toten wäre auch die deutsche Bundesregierung kräftig unter Handlungsdruck. Sie könnte nicht länger auf die Behörden vor Ort verweisen, sondern wäre selbst gezwungen, drastische Maßnahmen zu verhängen.

Von Rasmus Buchsteiner/RND