Corona: Linke fordert Stopp von Flügen und Busreisen aus Norditalien

In Norditalien wütet der Corona-Erreger besonders. Die Regierung in Rom hat am Wochenende drastische Maßnahmen ergriffen und eine Region mit insgesamt 16 Millionen Einwohnern absperren lassen. Die Linke fordert nun, Flüge und Busreisen aus Norditalien nach Deutschland sofort zu stoppen.

Berlin. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch fordert angesichts der Corona-Krise einen sofortigen Stopp von Bus- und Flugreisen von Norditalien nach Deutschland. “Dass weiter täglich Flieger und Flixbusse aus Norditalien in zahlreichen deutschen Städten ankommen, ist in der aktuellen Situation unhaltbar. Dieser Verkehr muss vorerst ausgesetzt werden”, sagte Bartsch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zusätzlich sei “ein konsequent bundeseinheitliches Vorgehen bei Großveranstaltungen” notwendig: “Die Bundesregierung muss das gemeinsam mit den Bundesländern durchsetzen.”

Bartsch sagte, der Schutz der Bevölkerung, insbesondere der von älteren und chronisch kranken Menschen, müsse absolute Priorität haben: “Kunden, die Reisen gebucht haben, sollten diese in der jetzigen Ausnahmesituation kostenlos stornieren können. Die Bundesregierung muss ein Programm auflegen, um die Reisebranche dabei zu unterstützen.”

RND

Von Rasmus Buchsteiner/RND