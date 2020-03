Migration: Erdogan will mehr Nato-Hilfe und mehr Geld von der EU

Der türkische Präsident und die EU-Spitze verhandeln über das Flüchtlingsabkommen. Auch die Nato müsse mehr in Syrien tun, sagt Erdogan. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dämpft die Erwartungen.

Brüssel/Berlin. Die Ansage war unmissverständlich. Er erwarte “klare Unterstützung” von den Verbündeten der Türkei, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel.

Angesichts der Eskalation im Bürgerkriegsland Syrien müsse die Nato mehr tun. Die Grenze der Türkei zu Syrien sei gleichzeitig die südöstliche Grenze der Nato zu der Konfliktregion, in der Hunderttausende von Menschen wegen der Kämpfe in die Flucht getrieben wurden. Europa, so Erdogan weiter, habe “nicht den Luxus”, das zu ignorieren.

Ähnlich deutlich dürfte der türkische Präsident am Abend bei einem Krisentreffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geworden sein. Seine Forderung: mehr Geld von der EU für die Versorgung der 3,7 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei.

Im Gegenzug, so Spekulationen in Brüssel, könnte Erdogan anordnen, dass keine Flüchtlinge mehr an die Grenzen der Türkei zur EU durchgelassen werden. Ein Ergebnis der Gespräche wurde allerdings am Abend zunächst nicht bekannt.

EU-Kommission: Wiederbeginn eines Dialogs

Vor dem Krisentreffen mit Erdogan betrieb von der Leyen Erwartungsmanagement. Die Begegnung sei nur der “Wiederbeginn eines Dialogs”, sagte die EU-Kommissionspräsidentin am Montagmittag in Brüssel. Ob die Türkei mit mehr Geld für die Unterbringungen von Flüchtlingen rechnen kann, wollte von der Leyen nicht sagen.

Erdogan hatte vor zehn Tagen die Grenzen seines Landes in die EU für geöffnet erklärt. Seither harren Tausende von Menschen an der griechisch-türkischen Grenze aus. Sie werden von griechischen Behörden an der Einreise in die EU gehindert.

Von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel, der die 27 EU-Mitgliedsstaaten vertritt, wollten Erdogan auffordern, sich wieder an seine Verpflichtungen aus dem sogenannten EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen aus dem Jahr 2016 zu halten.

Es sah vor, dass türkische Hilfsorganisationen insgesamt 6 Milliarden Euro aus Brüssel bekommen sollten. Im Gegenzug verpflichtete sich die Türkei, gegen illegale Migration in die EU vorzugehen.

Bekommt Erdogan mehr Geld?

Von der Gesamtsumme wurden inzwischen nach EU-Angaben 4,7 Milliarden Euro vertraglich vergeben. 3,2 Milliarden seien bereits ausgezahlt, so die Brüsseler Behörde. Das Geld geht nicht an den türkischen Staat, sondern wird an Projekte und Hilfsorganisationen ausgezahlt. 1,7 Millionen Flüchtlinge profitierten davon, gab von der Leyens Kommission an.

Erdogan erklärte jedoch am 29. Februar die Grenze der Türkei in die EU für geöffnet. Die EU wertete das als Bruch der Verabredung.

EU-Diplomaten erwarteten harte Verhandlungen über eine Neuauflage des Vertrages. Der Grund dafür liegt in der türkischen Forderung nach mehr Geld. Das wurde von zahlreichen EU-Regierungen als Versuch Erdogans bezeichnet, die EU erpressen zu wollen.

Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach am Montag von einer verfahrenen Lage. “Heute sind wir inmitten eines tiefen Dilemmas”, sagte sie. Einerseits sehe es danach aus, als habe die Türkei aus politischen Motiven den Druck auf die EU-Außengrenzen erhöht. Andererseits bräuchten die Migranten im türkisch-griechischen Grenzgebiet ebenso Hilfe wie Griechenland.

Von der Leyen hatte Griechenland bei einem Besuch an der Grenze noch als “europäischen Schild” bezeichnet. Diese Worte verwendete die Kommissionspräsidentin am Montag nicht. Sie sagte vielmehr, es müssten zugleich der Druck von den Grenzen genommen und das Recht, um Asyl zu bitten, respektiert werden.

Die griechische Regierung hatte das Recht auf Asyl am 1. März für einen Monat ausgesetzt. Menschenrechtler und Hilfsorganisation übten scharfe Kritik an dieser Entscheidung. Von der Leyen sagte nun: “Das Recht, um Asyl zu bitten, ist ein fundamentales Recht. Und es muss geachtet werden.”

Kanzlerin solidarisch mit Griechenland

Kanzlerin Angela Merkel zeigt sich derweil betont solidarisch mit Griechenland. Beim Deutsch-Griechischen Wirtschaftsforum in Berlin, wo sowohl Merkel als auch der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis eingeladen waren, betonte die CDU-Politikerin die Bedeutung der deutsch-griechischen Beziehungen. Diese seien, so Merkel, “auch für Europa in vielerlei Hinsicht von großer Wichtigkeit”.

Sie sprach sich für den Fortbestand des maßgeblich von ihr ausverhandelten EU-Türkei-Abkommens aus. So müsse die illegale Migration durch legale Migrationsmöglichkeiten ersetzt werden, wie das mit dem EU-Türkei-Abkommen vorgesehen sei, und Merkel versicherte: “2020 ist nicht 2015.”

Sie warnte jedoch auch vor hohen Erwartungen. Probleme von Flucht und Migration ließen sich nicht per Knopfdruck lösen. “Aber sehr wohl können wir es schaffen, Flucht und Migration zu ordnen, zu steuern und zu reduzieren”, so die Kanzlerin in ihrer Rede. Merkel bekräftigte ihre Kritik an der Türkei, die innenpolitische Probleme auf dem Rücken von Flüchtlingen zu lösen versuche.

Von Damir Fras, Elena Boshkovska/RND