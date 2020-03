Ab 18.30 Uhr im Livestream: Altkanzler Schröder zu Gast im RND-Salon

Er ist jemand, der auch mit 75 Jahren noch polarisiert: Der Mann aus Hannover nimmt nur selten ein Blatt vor den Mund. Darauf dürfen auch die Zuschauer des RND-Salons hoffen, wo Schröder am Dienstagabend erwartet wird. Zum Livestream des Talks geht es hier entlang.

Berlin. Vorstellen muss man ihn nicht mehr, mit Altbundeskanzler Gerhard Schröder ist an diesem Dienstag einer der berühmtesten noch lebenden Deutschen zu Gast im “Berliner Salon” des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Mehr als 100 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien sowie zahlreiche Leser der RND-Partnerzeitungen treffen im China Club Berlin auf einen Mann, der Geschichte geschrieben hat. Sieben Jahre lang prägte Schröder als Bundeskanzler die deutsche Politik, davor war er acht Jahre lang Ministerpräsident des Landes Niedersachsen.

Mit 75 Jahren ist Schröder längst im ruhestandsfähigen Alter, wobei das mit dem Ruhestand bei ihm so eine Sache ist. Der Rechtsanwalt hat eine Reihe von Beratermandate inne, er ist Aufsichtsratschef des Pipeline-Konsortiums “Nord Stream” und einer von drei Direktoren des russischen Ölkonzerns “TNK-BP”. Schröders Netzwerk ist legendär, besonders sein Draht in den Kreml. Russlands Präsidenten Wladimir Putin nennt Schröder seinen Freund.

Pünktlich zu seinem Auftritt beim RND hat sich der Mann aus Hannover wieder ins Gespräch gebracht: Mit einem großen Interview zum Zustand seiner Partei, der SPD. Fünf mögliche Kanzlerkandidaten empfahl Schröder seinen Genossen, nämlich Olaf Scholz, Hubertus Heil, Franziska Giffey, Rolf Mützenich und Lars Klingbeil. Daran, dass er persönlich den letztgenannten Generalsekretär als Kandidaten bevorzugen würde, ließ der Altkanzler keinen Zweifel. “Jede Parteiführung muss doch froh sein, wenn sie einen profilierten Generalsekretär hat”, sagte Schröder dem “Spiegel”. Und dann kam der entscheidende Satz: “Lars Klingbeil kann es.”

Was genau der 75-jährige Mann aus Hannover an dem 42-jährigen Mann aus dem Heidekreis so schätzt, wird RND-Büroleiter Gordon Repinski Schröder am Dienstagabend fragen. Und natürlich stehen auch Themen wie Russland, Syrien und das Coronavirus auf der Agenda.

Für alle, die nicht im China Club in Berlin dabei sein können, überträgt RND.de den Talk im Livestream.

Sehen Sie hier ab 18.30 Uhr den “Berliner Salon” mit Gerhard Schröder im Livestream:

Von Andreas Niesmann/RND