Corona: Flächendeckende Schulschließungen stehen im Raum

Die Konferenz der Kultusminister hat am Donnerstag in Berlin mögliche Vorgehen angesichts der aktuellen Corona-Krise beraten. Wenn Schulen und Kindertagesstätten landes- oder bundesweit geschlossen werden, hätte das weitreichende Folgen. Sicher ist: Abiturienten sollen keine Nachteile haben.

Berlin. Die Kultusministerkonferenz hat sich am Donnerstag in Berlin mit möglichen Schulschließungen befasst und diese Option nicht mehr ausgeschlossen. Sie sei eine von zwei aktuell möglichen Szenarien, sagte Stefanie Hubig, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz.

Die andere Variante ist eine Fortführung des Status quo – also die Tatsache, dass die Schulen bis auf Ausnahmen wie im Kreis Heinsberg oder in Halle geöffnet bleiben. Für diesen Fall untersage man “Klassenfahrten ins Ausland grundsätzlich”, betonte Ties Rabe, Senator für Schule und Bildung in Hamburg. “Das Kerngeschäft der Schulen, der Unterricht, mit Lehrer-, Zeugnis- und Schulkonferenzen findet statt; Ausflüge, Theateraufführungen oder Sportfeste sind abzusagen.” Das gelte mindestens für die nächsten zwei, vielleicht sogar drei Monate.

Keine Nachteile für Abiturienten

Hubig ergänzte im Hinblick auf anstehende Abiturprüfungen: “Wir haben vereinbart, dass wir Abschlüsse aus diesem Schuljahr in den Ländern gegenseitig anerkennen und Schüler mit dem Blick auf Abschlüsse keine Nachteile haben werden.”

Außerdem sei mit den Hochschulen vereinbart worden, dass Einschreibungsfristen entsprechend angepasst werden. Ähnliches gelte auch für den Start von Ausbildungen, ergänzte Hubig.

Sollte es allerdings doch zu Schulschließungen kommen – das kann zuerst regional, dann landes- oder bundesweit geschehen –, hätte das weitreichende Konsequenzen. “Das größte Problem ist es, die Betreuung der Schüler sicherzustellen. Elf Millionen Kinder sind unter 14 Jahren alt und brauchen Betreuung”, sagte Rabe.

Starke Reduzierung des öffentlichen Lebens

Dafür müssten jedoch viele Eltern zu Hause bleiben. Rabe brachte deshalb ins Gespräch, nach den Schließungen etwa zehn bis zwanzig Prozent der Schulen wieder zu öffnen, um ein Betreuungsangebot zu schaffen.

Susanne Eisenmann, die baden-württembergische Bildungsministerin, gab zu bedenken: “Mit einer flächendeckenden Schulschließung geht eine starke Reduzierung des öffentlichen Lebens einher.” Man müsse auch wirtschaftliche Konsequenzen berücksichtigen.

Eine endgültige Entscheidung wird womöglich schon am Abend fallen. Dann präsentiert die Ministerpräsidentenkonferenz, an der auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vertreter des Robert-Koch-Instituts teilnahmen, die Ergebnisse ihrer Beratungen.

Von Tobias Dinkelborg/RND