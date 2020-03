Jetzt ist es amtlich: Teile der AfD sind “erwiesen extremistisch”

Überraschend kam die Entscheidung nicht: Der Inlandsgeheimdienst erklärt den völkisch-nationalen “Flügel” der AfD um Wortführer Björn Höcke zum Beobachtungsfall. Damit darf der Verfassungsschutz jetzt nicht nur V-Leute einschleusen. Er darf auch einzelne AfD-Abgeordnete ins Visier nehmen.

Berlin. Man merkte es ihm an: Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang hatte sich etwas vorgenommen an diesem Donnerstagvormittag. Klar in der Sprache, den Rücken durchgedrückt, ließ der Inlandsgeheimdienstchef keinen Zweifel an der Einschätzung seiner Behörde aufkommen: “Dies ist eine Warnung an alle Feinde der Demokratie”, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) und drückte dem völkisch-nationalen “Flügel” der AfD offiziell den Stempel “Rechtsextremisten” auf.

Nach gut einem Jahr des Abwägens und Prüfens hat das Amt die AfD-Strömung um den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke als “erwiesen extremistische Bestrebung” eingestuft. Bislang galt die völkische Truppe, die AfD-Vordenker Alexander Gauland nach der Thüringen-Wahl im vergangenen Herbst als “Mitte der Partei” geadelt hatte, als “Verdachtsfall”. Dieser Verdacht, so sieht es der Verfassungsschutz, hat sich vollumfänglich bestätigt.

“Flügel”-Vertreter geben sich bewusst gelassen

Als am vergangenen Wochenende “Flügel”-Vertreter der AfD im sachsen-anhaltinischen Schnellroda zusammenkamen, gab man sich noch betont heiter. Bei Kräuterlikör und Bier sprach man sich noch gegenseitig Mut zu. Ein Landtagsabgeordneter begrüßte unter dem Jubel der Anwesenden “die Gemeinschaft der diszipliniertesten Soldaten dieser Partei”. Diese ausgelassene Freude dürfte vorerst vergangen sein.

Haldenwang setzte alles daran, keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Höcke und den Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz nannte er Rechtsextremisten. Die nach parteiinternen Angaben mindestens siebentausend “Flügel”-Anhänger, die rund ein Fünftel aller Parteimitglieder ausmachen, würden ab sofort in die offizielle Statistik deutscher Rechtsextremisten einfließen und deren Zahl auf mehr als 32.000 erhöhen, sagte der Verfassungsschutzchef.

Verfassungsschutz sieht Nähe zum Nationalsozialismus

Begründet wurde die Entscheidung der Behörde mit zahlreichen öffentlichen Äußerungen von „Flügel“-Vertretern, die teils auch eine „Verbundenheit mit ideologischen Aspekten des Nationalsozialismus“ erkennen ließen, konstatierte der Inlandsgeheimdienst.

Die Konsequenzen für den „Flügel“ sind drastisch. Es sinkt die Hürde, bei der weiteren Beobachtung der AfD-Strömung geheimdienstliche Mittel einzusetzen. Dazu zählen Telefon- und E-Mail-Überwachungen ebenso wie Observationen und das Einschleusen von V-Leuten. Haldenwang ließ keinen Zweifel daran, dass solche Maßnahmen auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete treffen könnten. Zwar dürfe nicht deren Arbeit in den Parlamenten ins Visier rücken, alles andere aber sehr wohl.

Abgrenzung zwischen “Flügel” und AfD wird zum Problem

Für “Flügelianer” im öffentlichen Dienst, wie den in Hessen verbeamteten Lehrer Höcke, wird es ab sofort ungemütlich. Sie hätten einen Eid auf die Verfassung abgelegt, sagte Haldenwang. Wer Mitglied in einer erwiesen rechtsextremen Organisation sei, bekomme künftig ein Problem mit seiner Dienststelle, erklärte Haldenwang, der zu einer überraschenden Kehrtwende ansetzte: “Mir sind es inzwischen zu viele Einzelfälle”, sagte der Inlandsgeheimdienstchef mit Blick auf den Vorwurf von Kritikern, seine Behörde habe suspendierte rechtsextremistische Beamte zu lange als Einzelfälle abgetan. Er könne sich inzwischen gut vorstellen, dass es innerhalb der öffentlichen Verwaltung rechtsextremistische Netzwerke gebe. “Aber das müssen wir noch genauer untersuchen.”

Da der „Flügel“ offiziell keine Mitgliederlisten führt, kommt den Verfassungsschützern die nicht ganz leichte Aufgabe zu, die Anhänger der völkischen Truppe zu identifizieren. Die Übergänge sind fließend. Aber auch an dem Punkt zeigte sich die Behörde zuversichtlich. Funktionärstätigkeiten und öffentliche Erklärungen einzelner AfD-Mitglieder würden genau untersucht und zur Einschätzung herangezogen.

Berlins AfD-Chef Pazderski fordert vom “Flügel” Transparenz

Nach Ansicht der früheren AfD-Chefin Frauke Petry hat sich die AfD selbst eine Falle gestellt. „Da es keine klar erfassbare organisatorische Abgrenzung des Flügels zur Gesamtpartei gibt, ist damit auch die gesamte AfD Beobachtungsobjekt, egal, ob dies gerechtfertigt ist oder nicht. Dies ist dramatisch für den Wähler, aber auch für vernünftige AfD-Vertreter. In einer Partei reicht es nicht, selbst vernünftig zu sein, man haftet eben auch für die Unvernunft der Parteigenossen“, sagte Petry dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Genau dieses Problem sehen auch führende Mitglieder der Partei. Der Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Georg Pazderski forderte vom rechtsradikalen „Flügel“ der Partei, dafür zu sorgen, dass die Beobachtung durch den Verfassungsschutz schnell wieder beendet wird. „Dazu kann auch der Flügel seinen Beitrag leisten, indem er seine Strukturen und seine politische Arbeit in der Partei offenlegt“, sagte Pazderski dem RND.

Von Jörg Köpke/RND