Merkel über Corona-Krise: “Sie ist einzigartig“

Angela Merkel trifft sich an diesem Abend mit Spitzenvertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften, um über die Corona-Krise zu beraten. In ihrem Statement zuvor sagte die Kanzlerin, dass der Staat alles Nötige zur Bewältigung der Krise tun wolle. Diese bezeichnete Merkel als “einzigartig”.

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat umfassende staatliche Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise zugesichert. “Wir sind gewillt, (…) alles zu tun, was notwendig ist, alles zu tun, was Deutschland braucht, damit wir durch diese Krise möglichst gut hindurchkommen”, sagte Merkel am Freitag in Berlin vor einem Spitzentreffen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften im Bundeskanzleramt.

Die Kanzlerin fasst zunächst zusammen, was den Tag über geschah: vom beschlossenen Kurzarbeitergeld über die Maßnahmen der Bundesländer bis zu den von den Ministern Peter Altmaier und Olaf Scholz vorgestellten Maßnahmen.

Merkel sagte über die Coronavirus-Krise: “Sie ist einzigartig und sie ist so, dass wir keine Erfahrungen damit haben.” Sie fügt hinzu: “Wir haben es mit einem Gegner, einem Virus, zu tun, den wir noch nicht kennen.”

RND/das/dpa