Berlin: Gäste in einer Bar in der Torstraße: Ab Samstagabend sollen gastronomische Betriebe in der Hauptstadt wegen des Coronavirus geschlossen bleiben. Quelle: Paul Zinken/dpa

Neue Regelung wegen Corona: Berlin macht Clubs und Bars ab sofort dicht Kneipen, Kinos, Clubs: Berlin erlässt im Zuge der Coronakrise drastische Verbote. Kaum ein Lebensbereich wird verschont. Die neuen Regeln treten ab sofort in Kraft. Alle nichtöffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen werden zudem verboten. Berlin. Berlin verschäft im Zuge der Coronakrise seine Verbote drastisch: Clubs und Bars werden ab sofort geschlossen. Das berichteten zuerst die Berliner Zeitungen “Tagesspiegel” und “Berliner Morgenpost” übereinstimmend. Zudem werden alle nichtöffentlichen Veranstaltungen in Berlin mit mehr als 50 Personen verboten. Diese drastischen Maßnahmen hätten eigentlich erst kommende Woche Dienstag in Kraft treten sollen, weil der Senat erst dann formal die rechtliche Voraussetzung dafür hätte schaffen können. Auch Kinos, Theater und Konzerthäuser dürfen nicht mehr öffnen. Auch der Sportbetrieb in öffentlichen und privaten Sportanlagen ist verboten. Schwimmbäder und Fitnessstudios müssen ihre Türen schließen. Darüber hinaus dürfen Patienten im Krankenhaus keinen Besuch mehr empfangen – Ausnahme seien solche unter 16 Jahren und Schwerstkranke. Die gesetzliche Grundlage für die neuen Verordnungen sei das Infektionsschutzgesetz. Die Maßnahmen gelten zunächst bis einschließlich 19. April. Restaurants und Imbisse sollen von der Regelung jedoch ausgenommen werden, berichtet die “Berliner Morgenpost”. Auch Kneipen und Bars, die selbst zubereitetes Essen anbieten, sollen weiter öffnen dürfen – solange vorgegebene Tischabstände eingehalten werden. Ungeachtet dessen sind erste Effekte des Coronavirus auf die Partyhauptstadt bereits jetzt spürbar – ganz ohne Maßnahmen. Viele Clubs haben ihre Pforten bereits dichtgemacht, die Straßen sind leerer als sonst, die Supermärkte hingegen voller Kunden. Feuerwehr, Verkehrsbetriebe (BVG) und Polizei rufen die Berliner im Netz unterdessen zu Solidarität auf. RND/ka/mit dpa