Ab 10 Uhr im Livestream: Coronavirus – das RKI informiert über die aktuellen Entwicklungen

Die Zahl der Corona-Infektionen ist auch in Deutschland deutlich gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) informiert auch heute über die aktuellen Entwicklungen diesbezüglich. Sehen Sie hier ab 10 Uhr den Livestream dazu.

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntagabend für Deutschland über 4800 Coronavirus-Fälle, es gab bis zum Nachmittag bundesweit zwölf Tote. Die Bundesländer und die Bundesregierung haben entsprechend reagiert und zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die helfen sollen, eine weitere Verbreitung des Virus’ zumindest zu verlangsamen.

Seit sich das Coronavirus auch in Deutschland ausbreitet, informiert das RKI regelmäßig in einer Pressekonferenz über die neuesten Erkenntnisse bezüglich des Erregers und wie sich die Ausbreitung in Deutschland entwickelt.

Auch am heutigen Montag wird es wieder ein solches Briefing geben.

Sehen Sie hier ab 10 Uhr im Livestream die Pressekonferenz des RKI:

RND/das