Drastische Maßnahmen: Regierung empfiehlt Schließung von Kirchen, Museen und Diskotheken

Die Bundesregierung macht den Bundesländern weitere Empfehlungen zu Maßnahmen, um die Coronakrise in den Griff zu bekommen. Lebensmittelmärkte, Apotheken und sonstige unverzichtbare Einrichtungen sollen geöffnet bleiben – auch sonntags. Kirchen, Moscheen oder Synagogen dagegen nicht.

Berlin. Im Kampf gegen das Coronavirus empfiehlt die Bundesregierung den Ländern nach Informationen des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Regierungskreisen längere Ladenöffnungszeiten für Lebensmittelläden und Apotheken. Museen, Theater und Sportstudios sollen geschlossen bleiben, heißt es den Kreisen zufolge in einer Empfehlung des Bundeskabinetts.

Corona-Krise: Gleiche Bedingungen in allen Bundesländern

Über die Liste hatte zunächst die “Bild”-Zeitung berichtet. In der Regierung hieß es, mit den Empfehlungen solle erreicht werden, dass überall in Deutschland die gleichen Bedingungen herrschten. Bayern hatte am Morgen den Katastrophenfall ausgerufen.

Die Bundesregierung betont bislang die Zuständigkeit der Länder für Katastrophenfälle. Daher wird die Liste als Empfehlung bezeichnet.

Lebensmittelmärkte und Apotheken bleiben offen – auch sonntags

Der Katalog sieht laut “Bild” vor, dass Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken, Poststellen, Waschsalons und der Großhandel geöffnet bleiben sollen – zusätzlich auch sonntags.

Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens sollen unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen ebenfalls offen bleiben, auch Dienstleister und Handwerker dürfen ihrer Arbeit weiter nachgehen.

Reduzierte Öffnungszeiten für die Gastronomie

Restaurants und Gaststätten sollen künftig frühestens ab 6 Uhr öffnen und spätestens um 18 Uhr schließen. Außerdem gelten Abstandsregelungen für Tische, die zwischen anderthalb und zwei Metern entfernt voneinander stehen müssen. Dadurch reduziert sich die Besucherzahl automatisch. Entsprechende Hygiene-Maßnahmen sind ebenfalls einzuhalten.

Geschlossen werden Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks, Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten, Bordelle, Sportanlagen, Schwimm- sowie Spaßbäder, Fitnessstudios und offenbar auch Verkaufsstellen des Einzelhandels, vor allem Outlet-Center. Anbieter von Freizeitaktivitäten – sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel – sind ebenfalls betroffen.

Keine Zusammenkünfte mehr in Kirchen, Moscheen oder Synagogen

Auch die öffentliche Ausübung von Religion wird eingeschränkt: Gottesdienste und Gebete in Kirchen, Moscheen oder Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sollen nicht mehr stattfinden dürfen.

Als weitere Empfehlung befürwortet die Regierung neue Besuchsregelungen für Krankenhäuser, Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen. Möglich sei etwa eine Besuchszeit von einer Stunde pro Tag. Menschen mit Atemwegsinfektionen sollen Besuche untersagt werden.

