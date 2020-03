Sechsjähriges Mädchen nach Feuer in Moria-Camp tot geborgen

Bei einem Brand im Moria-Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Lesbos ist ein sechsjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Laut Medienberichten ist der Leichnam des Kindes nun geborgen worden. Die Zustände in dem überfüllten Camp werden immer wieder heftig kritisiert.

Berlin, Athen. Nach einem Feuer im berüchtigten Moria-Flüchtlingscamp in Griechenland ist laut Medienberichten der Leichnam eines sechsjährigen Mädchens geborgen worden. Die offizielle griechische Nachrichtenagentur Ana meldete unter Berufung auf die Feuerwehr am Montag, dass die sterblichen Überreste in der Asche gefunden worden seien.

Die Beamten hatten Schwierigkeiten gehabt, den Brandherd zu erreichen, weil die Containerwohnungen im Camp dicht aneinander gebaut sind. Neben einer Containerwohnung brannten auch zwei provisorische Unterkünfte nieder, berichtete der Staatsrundfunk. Das Feuer konnte etwa eine Stunde nach Ausbruch gelöscht werden.

Der Brand war demnach im Aufnahmezentrum des Lagers auf der Insel Lesbos ausgebrochen. Im überfüllten Moria-Camp kommt es immer wieder zu Bränden. In dem für knapp 3.000 Personen ausgelegten Lager und auf Feldern außen herum müssen mehr als 20.000 Menschen in Containern und Zelten ausharren.

Sprecherin der Linksfraktion: “Hotspots sind zu lebensgefährlicher Falle geworden”

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, forderte eine Verteilung der Schutzsuchenden auf die Staaten der Europäischen Union. Die Hotspots auf den griechischen Inseln seien zu einer „lebensgefährlichen Falle“ geworden. „Das System der Masseninternierung, der zentralen Unterbringung, produziert Leid am laufenden Band“, kritisierte sie. Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie müssten die Massenlager aufgelöst werden und dezentrale Unterbringungsformen gefunden werden.

Wegen Corona: Ärzte ohne Grenzen fordern Evakuierung der Flüchtlingslager

“Ärzte ohne Grenzen” hat angesichts der Corona-Pandemie zur Evakuierung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln aufgerufen. “Die entsetzlichen Lebensbedingungen in den überfüllten Hotspots auf den Inseln sind ein idealer Nährboden für COVID-19”, erklärte die Hilfsorganisation am Freitag. Die Hygienebedingungen seien mangelhaft, die medizinische Hilfe äußerst eingeschränkt. Nachdem die erste Infektion auf Lesbos bei einer Griechin bestätigt worden sei, sei es dringender denn je, die Menschen in eine sichere Umgebung zu bringen.

Für die Flüchtlinge sei es schlicht unmöglich, die empfohlenen Maßnahmen zu befolgen, wie sich regelmäßig die Hände zu waschen und Distanz zu anderen zu halten, erklärte die medizinische Koordinatorin der Projekte von “Ärzte ohne Grenzen” in Griechenland, Hilde Vochten. “In einigen Bereichen des Lagers Moria auf Lesbos gibt es nur eine Wasserzapfstelle für 1.300 Bewohner, und Seife ist nicht erhältlich.” Fünf- oder sechsköpfige Familien schliefen auf einer Fläche von lediglich drei Quadratmetern. “Wir müssen realistisch sein: Es wäre unmöglich, einen Ausbruch in einem Lager mit Zuständen wie auf Lesbos, Chios, Samos, Leros oder Kos einzudämmen”, sagte Vochten.

RND/epd