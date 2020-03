“Hart aber fair”: „Stehen am Anfang der Epidemie – Ende nicht absehbar”

Die Sendung am Montagabend stand erwartungsgemäß ganz im Zeichen der allgegenwärtigen Corona-Thematik. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erhielt ein dickes Lob von einem Hotelier. Virologe Schmidt-Chanasit glaubt, “am Anfang der Epidemie“ stehen.

Berlin. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen 18 Uhr am Montagabend vor die Mikrofone trat, sagte sie diesen Satz: “Das sind Maßnahmen, die es so in unserem Lande noch nicht gegeben hat.” In den Stunden zuvor hatte die Bundesregierung einen neuen Katalog ausgearbeitet, der drastische Mittel vorsieht, um die Coronakrise in den Griff zu bekommen.

Schulen sind bereits geschlossen, an den Grenzen wieder Kontrollen eingeführt worden – nun werden weitere Teile des öffentlichen Lebens eingeschränkt. Nicht nur Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen oder Messen machen dicht, auch Gottesdienste und Gebete in Kirchen, Moscheen oder Synagogen werden nicht mehr stattfinden.

Nach einem also historischen Tag ging es bei “Hart aber fair” natürlich auch um das Coronavirus: “Wo stehen wir, was kommt noch?” Die Gäste saßen an zwei Tischen, um das Abstandsgebot einzuhalten. Bevor die Diskussion an Fahrt aufnahm, zeigte die ARD zunächst eine halbstündige Dokumentation über die jüngsten Geschehnisse.

Dafür begleiteten die Autoren unter anderem eine Pflegerin, die sich um Senioren kümmert, und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, dessen Telefon aktuell nur selten stillsteht. Entstanden ist ein eindrucksvoller Film, der die verschiedenen Facetten der Krise beleuchtet – Gastronomen, die sich sorgen; Eltern, die im Homeoffice ihre Kinder betreuen; Pflegepersonal, das pausenlos unterwegs ist; Politiker, die unter Strom stehen.

Die Gäste:

Peter Altmaier: Der Bundeswirtschaftsminister und CDU-Politiker sagt: “Wir haben so viele Reserven, dass wir versprechen können, dass wir alles tun, damit kein Arbeitsplatz und kein gesundes Unternehmen wegen Corona schließen muss. Wir sind bereit, notfalls auch Schulden zu machen.”

Anja Kohl: Die ARD-Börsenexpertin findet: “Der Staat darf jetzt nicht den Fehler machen, zu wenig zu spät zu machen. Er muss sich jetzt mit viel Geld gegen die Krise stemmen.”

Jonas Schmidt-Chanasit: Der Leiter der Virusdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg sagt: “Wir stehen am Anfang der Epidemie. Es ist ganz schwer vorherzusagen, wie lange das gehen wird. Die Bevölkerung muss sich auf eine lange Zeit der Entbehrung und des Kampfes einstellen.”

Ulrike Scheuermann: Die Diplom-Psychologin, Krisenberaterin und Sachbuchautorin warnt: “Wer die Regale leerkauft, sorgt dafür, dass andere weniger haben. Auch in schwierigen Situationen sollten wir nicht nur an uns selbst denken.”

Bernd Niemeier: Der Hotelier und Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Nordrhein-Westfalen sagt: “Ich leite seit 35 Jahren Hotels in Deutschland, aber so einen Flächenbrand habe ich noch nie erlebt. Es geht bei vielen Hotels jetzt um die Existenz.”

Frank Bräutigam: Der ARD-Rechtsexperte findet: “Corona ist eine immense Bewährungsprobe für den föderalen Staat. Ein Virus, das sich nicht an Ländergrenzen orientiert, kann in der Bevölkerung den Wunsch nach einheitlichen Lösungen verstärken”

Das Foto des Abends:

Das erste Bild, das Moderator Frank Plasberg seinen Gästen zeigte, sorgte für entrüstetes, verständnisloses Kopfschütteln. Der Viktualienmarkt in München war am Wochenende so gut besucht wie an einem krisenfernen Sommertag – und das trotz der Mahnung, große Menschenmengen zu meiden. “Das ist verantwortungslos”, schimpfte Mediziner Schmidt-Chanasit. “Wir haben keine Corona-Ferien, in denen man locker auf den Markt gehen kann.”

Psychologin Scheuermann bezeichnete ein solch ignorantes Verhalten als Gefahr. “Ein großes Problem sind die, die ihre Angst verdrängen. Die Reaktion ist dann eine Verharmlosung”, sagte sie. Wirtschaftsminister Altmaier ergänzte jedoch vertrauensselig: “Ich glaube, dass wir kapieren werden, dass wir unser Verhalten ändern müssen.”

Ob die nun ergriffenen, drastischen Maßnahmen zum Ziel führen, ist indes noch unklar. “Ergebnisse werden wir erst in zehn Tagen sehen”, sagte Schmidt-Chanasit, blieb aber optimistisch. “Ich bin überzeugt, dass wir einen Effekt sehen werden.”

Das Lob des Abends:

Wenn er einen Wunsch frei hätte, fragte Plasberg den Hotelier Niemeier, wofür würde er den verwenden. Was folgte, war eine Lobeshymne auf Wirtschaftsminister Altmaier und andere politische Entscheidungsträger. “Herr Altmaier”, sagte Niemeier, „was Sie in letzten acht Tagen für Entscheidungen in Ihrem Ministerium und in der Bundesregierung getroffen haben, ist genau das richtige, was wir haben wollen. Wir brauchen einen Notfonds, den Finanzminister Olaf Scholz und Markus Söder auch angesprochen haben.”

Doch Börsenexpertin Kohl waren diese Worte augenscheinlich zu romantisch, sie bot Altmaier ein wenig die Stirn. “Es wird wichtig sein, den Worten auch Taten folgen zu lassen”, sagte Kohl. Der Wirtschaftsminister konterte daraufhin: “Wir zeigen jeden Tag, dass wir es ernst meinen und dazu stehen. Wir haben innerhalb von vier Tagen das Kurzarbeitergeld so verändert, dass es seiner Verantwortung gerecht wird.”

Die zuletzt von Altmaier und Scholz versprochene “Bazooka”, mit der das Geld in Form von Krediten großflächig zur Verfügung gestellt werden soll, wertete der CDU-Politiker auch im Hinblick auf eine mögliche europäische, vielleicht sogar weltweite Wirtschaftskrise als “Signal, das Olaf Scholz und ich gesendet haben, dass sich Europa nicht unterkriegen lässt”.

Der Selbstschutz und der Schutz von Angehörigen:

Die erste Zuschauerfrage der Sendung kam von einer besorgten Tochter, die ihre krebskranke Mutter nicht mehr besucht, um sie keiner Gefahr auszusetzen. Virologe Schmidt-Chanasit sprach in solch einer Situation entgegen der geltenden Vorkehrungen von einer Ausnahme und wollte die Tochter nicht davon abhalten, die vielleicht letzten Tage und Wochen an der Seite ihrer Mutter zu verbringen.

Generell unterstützte er das weiträumige Verbot, Krankenhäuser und Altenheime zu betreten: “Es geht darum, die Intensität zu vermindern, dass die Massen nicht mehr in Altersheime stürmen.”

Scheuermann brachte alternative Kommunikationsmethoden ins Spiel, um den sozialen Anschluss aufrechtzuerhalten. “Das Telefon erhält gerade wieder eine wichtige Bedeutung. Denn die Beziehung zählt, nicht der direkte Kontakt”, sagte sie.

Die Bedrohung von Wirtschaft und Wohlstand:

Börsenexpertin Kohl warnte eindringlich vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. Man erlebe gerade, wie “die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA, in einen Shutdown geht” und deshalb nahezu zum Erliegen kommen werde. Das wäre freilich verknüpft mit weitreichenden globalen Folgen.

Im Gegensatz dazu erfreute Kohl das Signal der “Bundesrepublik, dass sie mit all ihrer Wirtschaftskraft die Folgen von Corona abmildern wird”. Immerhin Deutschland sei in einer hervorragenden Ausgangsposition: die Schuldenstände seien extrem niedrig, es wurden genügend Überschüsse erwirtschaftet. Allerdings kritisierte sie das aus ihrer Sicht zu späte Handeln: “Ich hätte mir gewünscht, dass es ein wenig früher geschehen wäre – im Schulterschluss mit der Europäischen Zentralbank.”

Wirtschaftsminister Altmaier räumte indes ein, dass die “Situation sehr ernst ist”. Doch er versprach gerade Mittelständlern, deren Aufträge nun ausbleiben, die aber trotzdem auf einer Reihe laufender Kosten sitzen, seine Hilfe.

Diese Pauschalgarantie für Mittelständler müsse am Ende des Tages aber auch dringend umgesetzt werden, mahnte Kohl anschließend. Man müsse deutlich kennzeichnen, wo die Kredite erhältlich sein werden und ob man sie unbürokratisch abrufen könne. Größere Konzerne, forderte sie, sollten temporär verstaatlicht werden.

Die Zuschauer-Fragen des Abends:

Unterstützt der Staat auch Eltern, die jetzt der Arbeit fernbleiben müssen?

Altmaier antwortete: “An diesem Problem arbeiten wir. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, dass man für wenige Tage das mit der Weiterzahlung des Lohnes bei einem verständigen Arbeitgeber verbindet. Aber wir brauchen bis Ende dieser Woche eine Lösung für diese Familien, und wir sind entschlossen, diese zu finden.”

Wie soll mit coronainfizierten Verstorbenen umgegangen werden?

Mediziner Schmidt-Chanasit sagte: “Wir kennen diese Problem auch von anderen Krankheiten. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen beim Bestatter müssen eingehalten werden. Wir wissen noch sehr wenig, was die Körperflüssigkeiten bei Verstorbenen angeht, wie hoch die Viruskonzentration ist. Wenn dort mehr Informationen vorliegen, um das Risiko abschließend zu beurteilen, wird man auch adäquate Lösungen finden.”

Warum wird der Handel nicht verpflichtet, bestimmte waren nur in handelsüblichen Mengen abzugeben?

Altmaier betonte: “Wir haben festgestellt, dass Rationierungen und die Zwangsbewirtschaftung gerade von Lebensmitteln nie funktionieren, sondern meistens zu Schwarzmarkt-Praktiken führen. Ich glaube, dass man das gemeinsam lösen muss. Ich glaube auch, dass die Supermarktbesitzer eine Verantwortung haben, Kunden darauf hinzuweisen, dass sie eben nicht hundert Konserven auf einmal kaufen. Das muss vor Ort gelöst werden.”

Warum hortet man Klopapier und prügelt sich darum – was steckt dahinter?

Psychologin Scheuermann sagte: “Wenn man sieht, dass Regale leer sind, löst das etwas aus. Das fällt auf einen Boden. Wir hatten Zeiten, in denen es Hunger und Krieg gab. Wir sehen leere Regale, und automatisch kommen Angst und Sorge auf. Wenn so viel Angst da ist, ist sich jeder selbst der nächste.”

Sind Zentralen für Corona-Tests überfordert?

Schmidt-Chanasit antwortete: “Deutschland ist, was Testkapazitäten angeht, sehr gut aufgestellt. Ich denke, hier wird es keine Probleme geben.”

Wie will man sicherstellen, dass jeder Infizierte sich meldet?

Altmaier betonte: “Ich habe in meiner Ansprach meinen Mitarbeitern gesagt, niemand muss sich schämen, wenn er sich infiziert hat. Wenn jemand positiv getestet ist, ist er kein Aussätziger, sondern es wird alles dafür getan, ihm zu helfen.”

Sind Firmen verpflichtet, ihre Mitarbeiter über Corona-Fälle im Unternehmen zu unterrichten?

Rechtsexperte Bräutigam sagte: “Ja, der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht. Dazu gehört, die Risiken zu minimieren. Dazu gehört etwa, Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen, aber auch, mit offenen Karten zu spielen.”

Das Fazit:

Eine sehr lange Sendung, viele Argumente und kurzzeitig dicke Luft zwischen Börsenexpertin Kohl und Wirtschaftsminister Altmaier – es war ein intensiver Abend. Wesentlich neue Erkenntnisse lieferte er kaum, dafür gingen die Antworten in die Tiefe und beleuchteten Nischen, in denen es bislang noch Unklarheiten gegeben hatte. Doch fest stand am Ende logischerweise nur: Corona wird noch für lange Zeit das öffentliche Leben dominieren. Und einschränken.

Von Tobias Dinkelborg/RND