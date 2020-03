Livestream ab 19.30 Uhr: Merkel informiert über den Kampf der EU gegen das Coronavirus

Beinah europaweit herrscht wegen des Coronavirus’ Stillstand. Welche weiteren Maßnahmen plant die Europäische Union im Kampf gegen die Ausbreitung der Infektion? Die 27 Staats- und Regierungschefs haben sich in einer Videokonferenz beraten. Verfolgen Sie ab 19.30 Uhr hier die Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel zu den Ergebnissen im Livestream.

Zum zweiten Mal binnen einer Woche haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen am Dienstag in einem Videogipfel ihr Vorgehen in der Coronavirus-Krise abgestimmt. Ziel war die Einigung auf einen weitgehenden Einreisestopp in die Europäische Union und mehr Koordination der Grenzkontrollen an den innereuropäischen Grenzen. Auch wollten sich die Staats- und Regierungschefs den gemeinsamen Kampf gegen die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Epidemie aufnehmen.

Zu den Ergebnissen aus dem Gipfel äußert sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ab 19.30 Uhr in einer Pressekonferenz.

RND