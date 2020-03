Vier Jahre EU-Türkei-Abkommen: Zeit für einen Neustart

Das EU-Türkei-Abkommen zum Umgang mit Geflüchteten funktioniert nicht. Dennoch wäre es falsch, es am vierten Jahrestag seit Inkrafttreten für tot zu erklären. Es birgt Ideen für die notwendige Neujustierung des europäisch-türkischen Verhältnisses, kommentiert Marina Kormbaki.

Berlin. Das Coronavirus beansprucht alle Kraft und Aufmerksamkeit. Die Lage der Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze ist in den Schatten gerückt. Aber ganz gleich, ob jemand hinschaut oder nicht: Die Menschen leiden. Mehr noch: Ihre Not wächst, weil sie sich vor dem Virus nicht schützen können.

Mit ihrem Video-Gipfel haben Kanzlerin Merkel, Präsident Macron, Premier Johnson und Präsident Erdogan kurz an die Schwächsten erinnert. Jetzt müssen Taten folgen.

Corona macht vor Aufenthaltstiteln nicht halt

Regierungen rufen ihre Bürger dazu auf, Abstand zu halten, um das Virus einzudämmen. Doch an den Grenzen der Türkei zu Griechenland sowie in Griechenland selbst hausen Flüchtlinge dicht an dicht unter Bedingungen, die schon vor Corona gefährlich waren. Weder Ankara noch Athen werden ihre Bürger vor Corona schützen, wenn ihre Vorkehrungen nicht auch Flüchtlinge umfassen.

Die Überlappung von Migrations- und Corona-Krise sollte Anlass sein für eine Neuausrichtung des EU-Türkei-Verhältnisses. Die EU muss einsehen, dass sie sich Ruhe an ihrer Grenze nicht kaufen kann. Im Gegenteil: Das Verengung der Türkeipolitik auf Geldzahlungen hat die EU erpressbar gemacht. Mit einigem Recht wirft Erdogan den Europäern vor, nicht zu liefern – weder beim Geld noch bei der Umsiedlung von Syrern. Zugleich muss er verstehen, dass die EU den Missbrauch von Flüchtlingen als Druckmittel nicht belohnt.

EU-Türkei-Abkommen nicht für tot erklären

Das vor vier Jahren in Kraft getretene EU-Türkei-Abkommen wurde zulasten der Türkei ausgelegt, deshalb funktioniert es nicht. Dennoch wäre es falsch, es für tot zu erklären. Lieber sollten Politiker darin lesen.

Visa-Erleichterungen werden der Türkei in Aussicht gestellt, auch eine Erweiterung der EU-Zollunion. Zu solch einer konstruktiven Haltung müssen Türken und Europäer zurückfinden. Ihre Zusammenarbeit kann nur gelingen, wenn sie von beiderseitigem Nutzen ist.