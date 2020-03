Corona-Krise: Merkel hält Fernseh-Ansprache

Angela Merkel hat in der Corona-Krise für Mittwoch eine Ansprache im Fernsehen angekündigt. Laut Medienberichten wird die Kanzlerin keine weiteren “tiefgreifenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens bekanntgeben”. Einen dringenden Appell will sie dennoch an die Bevölkerung richten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Bevölkerung am Abend in einer Fernsehansprache über die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronakrise informieren. Die aufgezeichnete Ansprache werde im ZDF nach der heute-Sendung und in der ARD nach der Tagesschau gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt, hieß es in Regierungskreisen. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über die Fernsehansprache berichtet.

Die Zeitung schreibt weiter, dass Merkel in ihrer Ansprache keine neuen Einschränkungen bekannt geben werde. Stattdessen wolle sie die Bevölkerung ermahnen, sich an die bereits bestehenden Vorsichtsmaßnahmen zu halten.

RND/dpa/lc