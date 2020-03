Corona: Türkische Gemeinde will auch Türken ohne deutschen Pass heimholen

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, fordert mehr Klarheit für türkischstämmige Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, aber Aufenthaltstitel. Auch sie müssten wissen, ob man sie aus dem Ausland zurückhole oder nicht. Ansonsten verhalte sich die türkische Community im Schatten des Virus nicht anders als andere Gruppen, sagt er.

Berlin. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat im Zuge der jüngsten Rückholaktion von Deutschen aus dem Ausland einerseits und Reisebeschränkungen andererseits Probleme der türkischstämmigen Bevölkerung beklagt.

„Es herrscht eine gewisse Unklarheit darüber, ob auch Türken zurückgeholt werden, die einen Aufenthaltstitel für Deutschland haben“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Da wäre es gut, genauere Angaben zu machen. Auch Menschen mit solchen Aufenthaltstiteln sollten zurückgeholt werden.“

Umgekehrt habe die halbstaatliche türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines alle Flüge in die Türkei am 15. März eingestellt, fügte Sofuoglu hinzu. Dabei kenne er persönlich aktuell fünf Türken, die dorthin heimkehren wollten und es nicht könnten. Und das seien bei Weitem nicht die einzigen. „Da stellt sich die Frage, was mit diesen Menschen passiert, wenn ihre Visa abgelaufen sind. Auch dafür sollte es eine Lösung geben.“

Drei Millionen Türkischstämmige in Deutschland

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde wies unterdessen Berichte zurück, wonach es in der türkischen Community besondere Informationsdefizite über das Coronavirus und den richtigen Umgang damit gebe. „Das wird ein bisschen übertrieben“, sagte er. Es gebe in Deutschland mittlerweile auch sehr viele Informationen in türkischer Sprache.

Der Anteil der Menschen, die sich nicht angemessen verhielten und glaubten, ihnen könne das Virus nichts anhaben, sei unter türkischstämmigen Bürgern jedenfalls nicht größer als unter Deutschen.

In Deutschland leben etwa drei Millionen türkischstämmige Menschen, rund die Hälfte von ihnen besitzt mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Informationspolitik der türkischen Regierung gilt unter Experten als wenig seriös. Der türkische Gesundheitsminister etwa konzentriere sich oft weniger auf sachliche Hinweise als darauf, europäische Länder wegen angeblichen Fehlverhaltens in der Krise zu beschuldigen und ferner zu behaupten, dass die Türkei alles im Griff habe, heißt es.

Vor allem ältere Türken in Deutschland, die häufig schlecht Deutsch sprechen, informieren sich aus türkischen Quellen.

Offiziell nur 47 Corona-Infizierte in der Türkei

Die Türkei selbst holt angesichts der Coronakrise 3614 Staatsbürger aus Europa nach Hause. Das teilte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag in Ankara mit. Sie müssen demnach zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben. Cavusoglu sagte nicht, wie viele Türken, die sich in Deutschland aufhalten, betroffen sind.

Offiziell galten bis Dienstag 47 Menschen in der Türkei als infiziert. Fachleute rechnen jedoch mit einer weit höheren Dunkelziffer.

Von Markus Decker/RND