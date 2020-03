Corona wird uns nicht in die Knie zwingen

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die schönste Nachricht bekam ich heute um 7.32 Uhr von einem Freund, zu dem ich zuletzt leider nicht viel Kontakt hatte: “Geht‘s dir gut? Falls du etwas brauchst, melde dich einfach.”

Es sind die kleinen Zeichen, die der Hoffnung Nährboden geben, dass die Welt eben doch besser, erwachsener und solidarischer ist, als es stumpfsinnige Corona-Partys, ignorante Spielplatzbesuche(r) und naive Kleinredner und Verschwörungstheoretiker (“Corona ist eine bewusste Täuschung des Systems”) vermuten lassen.

Corona wird neben gravierenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Folgen, die diese Pandemie haben wird, für unsere Gemeinschaft zum Stress- und Charaktertest.

Ein echter Stress- und Charaktertest

Gerade in diesen Tagen ist die umfassende Information durch professionelle Journalistinnen und Journalisten essenziell – danke, dass Sie uns vertrauen.

Wenn sich Kanzlerin Angela Merkel zum Beispiel wie heute Abend per Videobotschaft an unser Land wendet, werden Sie durch das RedaktionsNetzwerk Deutschland umfassend informiert: Die Ansprache ist im Livestream zu sehen, wenig später wird es Analysen, Hintergründe und einen Leitartikel geben. Weil Journalismus wichtig ist. In einer Demokratie. Für eine Demokratie.

Liebe Leserinnen und Leser, auch das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dem ich als Chefredakteur vorstehen darf, ist einem Stress- und Charaktertest ausgesetzt. Wir möchten an dieser Stelle transparent mit der Information umgehen, dass auch wir aktuell nicht “normal” arbeiten können. Das RND hat bereits am 13. März alle Kolleginnen und Kollegen auf unbestimmte Zeit ins Mobile Office gebeten. Alle müssen helfen, dass sich das Virus so langsam wie möglich ausbreitet.

Für mein Team darf ich – bezogen auf den Stress- und Charaktertest – reklamieren: Corona wird uns nicht in die Knie zwingen. Und wir alle können übrigens helfen, Menschenleben zu retten. Wir müssen einfach nur zu Hause bleiben.

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf!

Ihr

Marco Fenske

Chefredakteur

marco.fenske@RND.de

Giovanni Zarella möchte mit einem Wohnzimmerkonzert Geld für freischaffende Künstler sammeln. Zu sehen ist das Konzert ab 19.30 Uhr auf RND.de . Etwas später dann, um 21 Uhr, wäre das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea angepfiffen worden. Kein Fußball, aber Fuss: Ab 21 Uhr gibt es eine neue Folge des RND-Podcasts mit meinem Kollegen Heiko Ostendorp und der Stimme des deutschen Fußballs, Wolff Fuss. Er hätte die Partie kommentiert.

