Ab 13 Uhr im Livestream: Wie AKK dem Coronavirus begegnen will

Welche Rolle spielt die Bundeswehr in der Corona-Krise? Ab 13 Uhr spricht Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer darüber, wie sie dem Coronavirus begegnen will. Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz im Livestream.

Berlin. Die Corona-Krise dauert weiter an. Täglich gibt es neue Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus’ zu verlangsamen. Wie will Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) dem begegnen?

In jedem Fall bereitet sie die Bundeswehr auf eine größere Mobilisierung ihrer Reserve für den Einsatz wegen der Corona-Pandemie vor. Unschätzbare Fähigkeiten der Reservisten sollten nun sinnvoll genutzt werden, schrieb die Ministerin am Donnerstag in einem Tagesbefehl an die Truppe.

Die CDU-Politikerin nennt darin – wenn nötig – auch Einsätze zur “Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung”. Was sie sonst und im Detail plant – darüber spricht sie ab 13 Uhr in einer Pressekonferenz.

