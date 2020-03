Kommen Ausgangssperren? Das planen die Bundesländer

Das Coronavirus hat den Alltag in Deutschland im Griff. Immer drastischere Maßnahmen sind zur Eindämmung der Pandemie notwendig. Auch flächendeckende Ausgangssperren werden nun gefordert – ein Überblick über die Pläne der Bundesländer.

Berlin. Die Coronavirus-Pandemie zwingt Menschen in ganz Deutschland zu drastischen Einschnitten in ihren gewohnten Alltag. Schulen und Kitas haben geschlossen, auch Kneipen und Bars sind dicht.

Weil die bisher beschlossenen Maßnahmen an einigen Orten noch nicht den gewünschten Effekt erzielen, wird zunehmend über eine weitere Verschärfung diskutiert. Braucht es landes- oder bundesweite Ausgangssperren?

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund lehnt eine Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab. Die Bürger hielten sich weitgehend an die von Bund, Ländern und Kommunen erlassenen Vorgaben, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt sprach sich im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gegen Ausgangssperren aus. Eine flächendeckende Ausgangssperre sei einer der gravierendsten Eingriffe in die Freiheitsrechte jedes Einzelnen und „zurzeit noch nicht notwendig“, sagte Landsberg.

Die Einschätzungen aus der Politik, ob flächendeckende Ausgangssperren in Betracht kommen oder gar notwendig werden, sind in den Bundesländern verschieden. Einzelne Städte und Gemeinden haben bereits drastische Maßnahmen getroffen. Baden-Württemberg will als erstes Bundesland selbst kleinste Menschenansammlungen verbieten.

Ein Überblick über die Ausgangssperren-Pläne der 16 Bundesländer:Baden Württemberg

Auf öffentlichen Plätzen in Baden-Württemberg werden wegen des grassierenden Coronavirus Menschenansammlungen verboten. Die Landesregierung bereitet ein Niederlassungsverbot für Gruppen auf öffentlichen Plätzen vor, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Bei der betroffenen Gruppengröße handle es sich um eine einstellige Zahl, das Justizministerium müsse das juristisch prüfen. Das diene dazu, die tatsächlichen Sozialkontakte unterhalb einer Ausgangssperre so weit wie möglich und geboten zu verringern, hieß es aus den Kreisen.

Zugleich aber lasse Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Voraussetzungen und Regelungen einer Ausgangssperre schon vorgreifend prüfen, damit diese schnellstmöglich umgesetzt werden könnte – sollten die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am Sonntag zum Schluss kommen, dass eine solche unabwendbar ist. Man setze jedoch alles daran, eine Ausgangssperre zu vermeiden, hieß es den Informationen zufolge.

Die Stadt Freiburg hatte zuvor bereits eine Ausgangssperre für größere Gruppen erlassen. Ein sogenanntes Betretungsverbot für öffentliche Orte soll vom 21. März bis 3. April gelten, wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte. Dabei handle es sich aber nicht um eine generelle Ausgangssperre, wie eine Sprecherin erklärte. Wer sich im Freien aufhalten möchte, dürfe das noch allein, zu zweit oder mit Personen, die im eigenen Haushalt lebten. Man dürfe zudem weiterhin zur Arbeit oder zum Arzt gehen sowie Lebensmittel einkaufen.

Auch die Städte Konstanz und Heidelberg hatten am Donnerstag bereits Versammlungen von mehr als fünf Personen verboten.

Bayern

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus droht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat. „Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium“, sagte Söder am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München.

Erste bayerische Kommunen haben bereits lokal beschränkt zu diesem Mittel gegriffen. Im oberpfälzischen Mitterteich gilt seit Mittwoch die bundesweit erste Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Polizisten kontrollieren die Hauptzufahrtsstraßen, wer nicht in der 6500 Einwohner zählenden Stadt wohnt oder etwas anliefert, muss draußen bleiben. Berufstätige dürfen zur Arbeit fahren, andere zum Einkaufen gehen. Schulen und Kindergärten haben schon seit Tagen zu, sogar das Rathaus ist inzwischen geschlossen.

Seit Donnerstag ist Mitterteich nicht mehr allein mit der Ausgangssperre. Auch in zwei nur rund 25 Kilometer entfernten oberfränkischen Kommunen im Landkreis Wunsiedel dürfen die Menschen nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen. „Die Fallzahlen sind dort auffällig schnell und stark gestiegen“, sagt die Sprecherin des Landratsamts. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. 1450 Einwohner sind in Hohenberg an der Eger und im Ortsteil Neuhaus von der Ausgangssperre betroffen.

Berlin

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat eine Ausgangssperre zur Eindämmung des Coronavirus in der Hauptstadt zurückhaltend bewertet. Er sagte am Freitagmorgen im rbb-Inforadio, er könne nicht versprechen, dass die bisherigen Schritte in der Krise ausreichten. Die Ausgangssperre sei aber auch kein „Allheilmittel“, sie löse nicht jedes Problem.

„Ich appelliere immer noch sehr an die Vernunft jedes Einzelnen, jetzt mitzuhelfen, es geht um unser aller Gesundheit“, sagte Müller. „Viele haben begriffen, worum es jetzt geht, dass man Kontakte so weit wie möglich vermeidet.“ Es gebe aber immer noch Menschen, „die eng zusammenstehen, feiern, die zu Corona-Parties einladen“.

Zugleich kündigte Müller an: „Wir werden härter durchgreifen.“ Auch über die Ordnungsämter müssten die Regelungen umgesetzt werden, aber kein Senat könne 3,5 Millionen Menschen kontrollieren, meinte der Regierungschef. „Wir müssen jetzt alle mithelfen.“

Brandenburg

Das Flächenland Brandenburg arbeitet im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus mit Berlin zusammen. Am Mittwoch trat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister vor die Presse. Dabei ging es auch um mögliche weitere Maßnahmen wie Ausgangssperren. Woidke sagte, er hoffe nicht auf eine weitere Verschärfung von Maßnahmen. „Es wird aber im Wesentlichen davon abhängen, wie sich jeder einzelne verhält.“ Das sei der Gradmesser, ob es weitere restriktive Maßnahmen geben müsse. Er warnte außerdem vor einem Wettbewerb der Länder.

Bremen

In Bremen gibt es derzeit keine Pläne für eine allgemeine Ausgangssperre. Sollte die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter sprunghaft ansteigen, könne es zu einer Situation kommen, die solche Maßnahmen erforderlich mache, sagte Dr. Martin Götz aus dem Gesundheitsressort der Bremer Landesregierung dem Regionalmagazin “Buten un Binnen” von Radio Bremen. “Im Moment ist von Ausgehverboten der Allgemeinbevölkerung und von Absperrmaßnahmen nicht die Rede”, so Götz.

Hamburg

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat in der Landespressekonferenz am Dienstag erklärt, bislang keine Ausgangssperren ins Auge gefasst zu haben. “Wir arbeiten momentan mit den Maßnahmen, die wir machen, um weitergehende Maßnahmen zu vermeiden”, sagte Tschentscher. Die bereits beschlossenen Maßnahmen hätten bereits “sinnvolle Wirkungen”. Ob weitere und verschärfte Maßnahmen getroffen würden, hänge von den Empfehlungen von Experten ab. Neben Schulen und Kitas sind auch in Hamburg viele Geschäfte geschlossen.

Hessen

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich am Montag zunächst gegen Ausgangssperren ausgesprochen. Dem Radiosender Hit Radio FFH sagte er, eine solche Maßnahme “möchte ich zurzeit jedenfalls noch nicht”. Eine Ausgangssperre sei eine so starke Maßnahme, dass er sie wenn möglich verhindern wolle. “Aber ich kann Ihnen nicht garantieren, dass es so bleibt.” Bouffier plädierte außerdem für eine bundesweit einheitliche Regelung.

Mecklenburg-Vorpommern

Allgemeine Ausgangssperren stehen in Mecklenburg-Vorpommern bislang nicht auf der Agenda. Allerdings sperrt das Bundesland bereits Urlauber aus. Seit Donnerstagnachmittag kontrolliert die Polizei die Einhaltung des Einreiseverbotes für Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) informierte. Wer sich nicht daran hält, begehe eine Straftat auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes, „die mit den notwendigen Sanktionen im Zweifelsfall belegt werden könnte“, sagte der Minister.

Polizeikontrollen fänden an den Hauptzufahrtsstraßen zum Land statt. Bei einem Zweifel an der Plausibilität einer Reise werde die Polizei Fahrzeuge zurückweisen. Caffier kündigte ebenfalls verstärkte Polizeikontrollen in den landesinneren Tourismusregionen an.

Niedersachsen

In Niedersachsen ruft die Landesregierung die Bevölkerung eindringlich zum Einhalten der Sicherheitsmaßnahmen auf. Ansonsten drohe eine Ausgangssperre, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag. Die Polizei rückte aus, um Verbote und Beschränkungen in den Städten durchzusetzen.

„Die Ausgangssperre wird kommen wenn klar ist, dass das alles nicht funktioniert“, sagte Pistorius. „Wenn sich die Situation bis zum Wochenende nicht deutlich verbessert, muss man über andere Maßnahmen nachdenken.“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach sich in der aktuellen Lage jedoch gegen Ausgangssperren aus. Sofern die geltenden Einschränkungen konsequent eingehalten würden, brächte eine Ausgangssperre nach Ansicht von Experten keinen wesentlichen gesundheitlichen Zusatzeffekt, sagte Weil den Zeitungen der Funke Mediengruppe .

Nordrhein Westfalen

Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat sich skeptisch über eine allgemeine Ausgangssperre geäußert. Sie könnte Kinder aus gewaltgefährdeten Familien besonders hart treffen. Aus dem Grund prüfe die NRW-Landesregierung trotz der Gefahr durch das Coronavirus diese Maßnahmen noch, sagte Stamp am Donnerstag bei einer Ausschusssitzung im Landtag in Düsseldorf. Eltern seien zur Zeit besonders gefordert.

Eine Ausgangssperre würde nach Stamps Worten auch die Situation ältere Menschen weiter verschärfen: „Die Isolation ist für alte Menschen schwer zu ertragen.“ Der FDP-Politiker rief daher dazu auf, die Möglichkeiten elektronischer Kommunikation zu nutzen, zu telefonieren, zu skypen oder Mails zu schicken.

Die Stadt Leverkusen hat am Freitag bereits verschärfte Maßnahmen eingeführt. Seit diesem Freitag sind dort Treffen von mehr als zwei Menschen unter freiem Himmel verboten. Ausnahmen gelten für Familien oder Wohngemeinschaften, wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte. Neben Gruppen, die gemeinsam leben, dürfen Menschen dem Amtsblatt zufolge weiterhin etwa in Warteschlangen bei täglichen Besorgungen oder aus zwingenden beruflichen Gründen aufeinandertreffen.

Das Verbot habe das Ziel, jeden sozialen Kontakt zwischen Menschen auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren, hieß es in dem von Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) gezeichneten Schreiben. Wer sich nicht an die Regeln halte, dem drohe eine bis zu zweijährige Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Dortmund plant Ähnliches.

In Dortmund werden werden unterdessen Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als vier Personen verboten. Das kündigte Ordnungsdezernent Norbert Dahmen am Freitag an. “Oberstes Ziel ist hier, weitere Infektionsketten zu vermeiden”, sagte er. Mit dem Verbot wolle man die Grundlage schaffen, um zum Beispiel Partys, wie man sie zuletzt am Dortmunder Phoenix-See gesehen habe, sanktionieren zu können. Es gebe allerdings Ausnahmeregelungen, etwa bei “häuslichen Gemeinschaften”. “Die Familie mit drei Kindern darf im öffentlichen Raum noch gemeinsam gehen”, sagte Dahmen. Das Verbot für die ganze Stadt soll in der Nacht zu Samstag beginnen. Bereits am Freitag sollen beliebte Plätze in der Stadt entsprechend kontrolliert werden.

Rheinland-Pfalz

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält eine generelle Ausgangssperre zur Verlangsamung der Coronavirus-Pandemie derzeit noch nicht für notwendig. Zunächst gelte es, die bereits beschlossenen, sehr weitreichenden Maßnahmen „mit Leben zu erfüllen“, sagte er am Donnerstag in einem Interview mit dem Südwestrundfunk (SWR): „Da gilt das Wort der Bundesregierung: Jetzt bitte keinen Überbietungswettbewerb.“ Die gravierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens seien aufgrund der Situation sehr vernünftig. Alle müssten sich jetzt daran halten.

„Wir bereiten uns auf alles Weitere vor“, erklärte der Minister. „Solange die Krankenhäuser, das Gesundheitswesen und wir alle das schaffen, muss es keine weitere Verschärfung geben.“ Auch eine allgemeine Ausgangssperre könnte am Ende nötig werden, „aber das würde ich jetzt nicht als schon gegebene nächste Stufe in den Raum stellen wollen“.

Saarland

Das Saarland plant derzeit keine eigene landesweite Ausgangssperre. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat sich stattdessen für eine bundesweit einheitliche Lösung ausgesprochen. „Ich glaube, dass wir bundesweit abgestimmte Maßnahmen brauchen“, sagte der CDU-Politiker am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. „Wir wären nicht gut beraten, einen Flickenteppich anzustreben.“

Das kommende Wochenende werde entscheidend sein, mahnte Hans. Falls sich die jetzt getroffenen Regelungen in der Bevölkerung nicht bewährten, „brauchen wir auch bundesweit weitergehende Maßnahmen“. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe hatte er zuvor bereits gesagt: „Sollten sich weiterhin viele nicht an unsere Auflagen halten, bleibt nur eine schnelle und harte Ausgangssperre als Instrument.“

Sachsen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht Ausgangssperren als letztes Mittel, um eine Ausbreitung des Corona-Virus in Sachsen zu verlangsamen. Dies geht aus einem Interview hervor, das er der „Sächsischen Zeitung“ in Dresden gab. Eine Ausgangssperre wolle niemand, da sie das Leben massiv einschränken würde, sagte er der Zeitung. „Deshalb setzen wir auf die laufenden Maßnahmen und schauen, ob diese in den nächsten 14 Tagen auch die erhoffte Wirkung zeigen“, so Kretschmer.

Schon jetzt werde es aber deutlich mehr Kontrollen und Ansprachen durch die Polizei geben. Individuelle Strafen für Uneinsichtige seien „unumgänglich“. Kretschmer zeigte sich enttäuscht darüber, dass sich viele Menschen nicht an die bereits beschlossenen Infektionsschutzmaßnahmen hielten und etwa Biergärten besuchten.

Sachsen-Anhalt

Die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt erwägt Ausgangssperren, falls sich die Menschen dort weiter in Gruppen zusammenfinden. „Vor allem bei Jugendlichen, die auf Grünflächen feierten, mussten wir feststellen, dass der Ernst der Lage hier noch nicht erkannt wurde“, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag. Bei dem Versuch, Menschenansammlungen aufzulösen, sei den Ordnungskräften „teils massive Gegenwehr“ begegnet.

Schleswig-Holstein

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie schloss Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) eine Ausgangssperre für Schleswig-Holstein nicht mehr aus. „Wenn sich die Menschen nicht an die bisher beschlossenen Maßnahmen halten, dann ist als allerletztes Mittel oder ein Mittel der Wahl auch eine Ausgangssperre denkbar“, sagte Garg am Donnerstag. „Wer immer noch meint, wir befinden uns hier auf einem Abenteuerspielplatz und proben gerade mal, der ist schief gewickelt.“ Touristen werden schon mit Hinweisschildern auf den Autobahnen darauf aufmerksam gemacht, dass das nördlichste Bundesland kein Urlaubsland mehr ist.

Thüringen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht in der Corona-Krise die Zeit für Ausgangssperren derzeit noch nicht gekommen. „Wir sind im Moment noch ein wenig skeptisch“, sagte er am Freitag dem Nachrichtenradio MDR Aktuell in Halle. Er setze zunächst auf die Wirkung der verhängten Beschränkungen.

Ordnungskräfte und die Polizei sollen die Einhaltung der Regeln zur Eindämmung des Coronavirus stärker kontrollieren, kündigte Ramelow an. Die drei Ministerpräsidenten aus Mitteldeutschland seien sich einig, „dass wir jetzt auch in die Parks hineingehen und deutlich machen, dass eine Ansammlung in Parks, eine Zusammenrottung auf öffentlichen Plätzen einfach nicht geht“, erklärte Ramelow.

Der Ministerpräsident betonte aber auch, Ausgangssperren nicht völlig auszuschließen. Es könne sein, dass regional oder lokal, wo Infizierungsherde seien, abgeriegelt werden müsse und tatsächlich die Menschen gebeten werden müssten, zu Hause zu bleiben, sagte er dem MDR.

