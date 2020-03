Eine Ausgangssperre für das Allgemeinwohl

Die Maßnahme klingt drastisch, ist aber nur logisch: Wer nicht freiwillig das Leben anderer schützen will, muss eben dazu angewiesen werden. Die Gesundheit aller hat in Zeiten einer Pandemie Priorität, auch wenn dafür demokratische Werte vorübergehend eingeschränkt werden müssen.

Berlin/Hannover. Es ist eine Ankündigung mit Eskalationspotential: Am Wochenende will Bundeskanzlerin Angela Merkel über eine Ausgangssperre in ganz Deutschland entscheiden. Einige Regierungschefs hatten schon am Donnerstag deutlich gemacht, dass sie dies als die einzige Maßnahme sehen, die Verbreitung des Coronavirus effektiv einzudämmen – sollten sich nicht endlich alle an die Empfehlungen der Experten halten: Möglichst zu Hause bleiben, Abstände einhalten, Kontakte zu Menschen weitestgehend vermeiden.

Als Empfehlung scheint all das nicht auszureichen. Noch immer sind viele Menschen draußen unterwegs, zu viele. Ob auf dem Viktualienmarkt in München, am Aachener Weiher in Köln oder auf sämtlichen – noch bis Montag geöffneten – Spielplätzen in Berlin: Menschen machen vielerorts weiter, so wie sie es wollen, treffen Freunde, gehen gemeinsam joggen, schlendern durch die Stadt. Solange man keine Symptome hat, und solange es noch erlaubt ist, wird man ja in die Stadt/an den Rhein/mit den Nachbarskindern in den Park gehen dürfen. Denken sie.

Das Allgemeinwohl hängt am Einzelnen

Aber es geht jetzt nicht um sie, es geht nicht um den Egoismus Einzelner, es geht um alle. Das sogenannte Allgemeinwohl ist jetzt abhängig von (vorübergehenden!) Einschränkungen für jeden einzelnen. Das Leben der Schwachen hängt jetzt vom Verhalten der Starken ab.

“Es könnte sein, dass wir so gerade die Kurve kriegen”, sagte der Virologe Christian Drosten am Donnerstagabend bei “Maybrit Illner” in einer Corona-Sonderausgabe. Es ist ein großer Konjunktiv. Es könnte sein, dass wir noch die Kurve kriegen, es könnte aber auch sein, dass erst Bilder wie in Italien hier entstehen müssen: Tausende Tote, überfüllte Krankenhäuser und völlig verzweifelte Ärzte, die nur die retten können, denen sie ad hoc bessere Überlebenschancen geben. “Wir wollen eigentlich keine Ausgangssperre”, betonte Drosten. Aber durch Berlin liefen noch immer etliche Leute, denen man ansehe, dass die nicht gerade zur Arbeit gehen.

Auch Angela Merkel möchte eigentlich keine Ausgangssperre. “Lassen Sie mich versichern: Für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen”, sagte sie in ihrer Fernsehansprache und spielte damit auf ihre Herkunft aus der ehemaligen DDR an. Noch nie hat es im Nachkriegsdeutschland eine Ausgangssperre gegeben.

Gesundheit geht über Freiheit

Wenn Freiheit für die Gesundheit eingeschränkt wird, muss es ernst sein. Und es ist ernst. Die Ausgangssperre ist notwendig, um auch bei den letzten Unverbesserlichen Verhaltensänderungen zu erzwingen. Ob Einsicht damit einhergeht, ist fraglich. Es wird genug Menschen geben, die auch in der Ausgangssperre dreimal am Tag “dringend” einkaufen müssen. Es wird Menschen geben, die sich “nichts sagen lassen wollen”, es wird Diskussionen mit Ordnungsamtmitarbeitern geben, die kontrollieren werden. Womöglich wird es Abmahnungen, Geld- oder sogar Freiheitsstrafen geben.

Letztlich ist es mit dem Ausgangsverbot in Einzelfällen wie bei Kindern, die die Konsequenzen ihres Handelns nicht absehen können. Es ist ein Verbot aus Fürsorgepflicht, weil man sich – das sagt schon das Wort – sorgt. Genau so ist eine Ausgangssperre zu verstehen. Man setzt auf die Autorität der Anordnung und hofft dabei auf Akzeptanz. Niemand möchte dann noch Diskussionen führen wollen, scharf im Ton werden und Strafen durchsetzen müssen. Der Bevölkerung stünde es gut, in dieser besonderen Lage eine Ausgangssperre hinzunehmen, und sie nicht infrage zustellen oder zu rebellieren wie ein trotziges Kind.

Menschenleben vom Sofa aus retten

Nicht mehr rausgehen zu dürfen, ist gewiss eine Herausforderung und es ist eine Last, vor allem psychisch. Das ist den Entscheidern bewusst. Menschen mit Depressionen oder Angststörungen, die ihren Hilfsmechanismen nicht mehr nachkommen können (Freunde treffen, Sport treiben, Ausgehen), dürfen dann nicht aus den Augen verloren werden. Familienstreits müssen ausgesessen (oder ausdiskutiert), persönliche Bedürfnisse zurückgestellt werden.

Für die Vernünftigen, die die Empfehlungen längst befolgen, wird sich ohnehin nichts ändern – es wird nur eine Weile so bleiben. Je schneller die Ausgangssperre kommt, je schneller sie akzeptiert und eingehalten wird – desto eher kann sie vermutlich aufgehoben werden. Und wie heißt es so schön in Sozialen Medien: Nie war es leichter, Menschenleben zu retten, indem man auf dem Sofa bleibt.

Von Julia Rathcke/RND