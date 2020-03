US-Senatoren verkauften Aktien vor Corona-Börsencrash

Mindestens zwei US-Senatoren stießen Aktien im Wert von Hunderttausenden Dollar ab, bevor die Kurse purzelten. Zeitgleich spielte die US-Regierung die Auswirkungen der Epidemie noch herunter. Jetzt stehen die Senatoren in der Kritik.

Washington. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat, Richard Burr, hat unmittelbar vor dem Einbruch der Märkte wegen der Coronavirus-Krise Aktien im Wert bis zu 1,7 Millionen Euro verkauft.

Aus Senatsunterlagen geht hervor, dass der Republikaner Burr und seine Frau in mehr als 30 Transaktionen Ende Januar und Mitte Februar zwischen etwa 600 000 und 1,7 Millionen Dollar abstießen.

Danach stürzte der Markt ab und Gesundheitsverantwortliche der Regierung begannen, eindringlich vor den Auswirkungen des Virus zu warnen. Mehrere der Aktien betrafen Unternehmen, denen Hotels gehören.

Über die Aktienverkäufe berichteten zuerst das gemeinnützige Nachrichtenmedium ProPublica und das Center for Responsive Politics. Die meisten erfolgten am 13. Februar, unmittelbar bevor Burr in Washington im kleinen Kreis eine Rede hielt, in der er schwere Auswirkungen des Virus voraussagte, wie aus Audioaufnahmen hervorgeht, die der öffentlich-rechtliche Sender NPR am Donnerstag veröffentlichte.

Kürzungen vorhergesagt

Unter anderem sagte der Senator aus North Carolina demnach Schulschließungen und Kürzungen bei Dienstreisen vorher.

Burr sagte dem überschaubaren Publikum der North Carolina State Society, das Virus sei “viel aggressiver in seiner Übertragung als alles, was wir in der jüngeren Geschichte gesehen haben” und “wahrscheinlich der Pandemie von 1918 ähnlicher”.

Diese Äußerungen Burrs waren deutlich düsterer als andere, die er öffentlich von sich gegeben hatte, und sie erfolgten zu einem Zeitpunkt, da US-Präsident Donald Trump den Ernst der Lage noch herunterspielte.

Keine Hinweise auf Insider-Handel

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Burr Insiderinformationen hatte, als er die Aktien verkaufte und im kleinen Kreis vor den Auswirkungen des Virus warnte.

Der Geheimdienstausschuss wurde in der Woche, in der die meisten Aktien verkauft wurden, nicht über die Pandemie informiert, wie eine mit den Ausschussaktivitäten vertraute Person sagt.

Burr twitterte am Donnerstag, dass die Amerikaner bereits vor den Auswirkungen des Virus gewarnt worden seien, als er seine Rede vor der North Carolina State Society gehalten habe.

“Die Botschaft, die ich mit den Menschen aus meinem Wahlbezirk geteilt habe, ist die, die Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens uns alle aufgefordert haben zu beachten, während die Ausbreitung des Coronavirus zunahm”, schrieb Burr: “Seid vorbereitet.” Burr sandte die Tweets, bevor Berichte über seine Aktienverkäufe aufkamen.

Der Senator aus North Carolina war nicht das einzige Kongressmitglied, das kurz vor dem Börsenabsturz Aktien verkaufte. Die Senatorin Kelly Loeffler aus Georgia, die in diesem Jahr zur Wiederwahl antritt, verkaufte Ende Januar Aktien im Wert von Hunderttausenden Dollar, wie aus Senatsunterlagen hervorgeht.

Zu dieser Zeit wurden die Senatoren allmählich über das Virus unterrichtet.

In den Folgewochen forderte Loeffler die Menschen in ihrem Wahlbezirk auf, Vertrauen in das Vorgehen der Regierung Trump zu haben, die Nation auf das Virus vorzubereiten. Trump und seine Regierung machten einen großartigen Job, die Amerikaner gesund und sicher zu erhalten, twitterte Loeffler am 27. Februar.

Zuerst berichtete die Nachrichtenwebsite The Daily Beast über Loefflers Verkauf der Aktien Ende Januar. Die Senatorin ist mit Jeffrey Sprecher verheiratet, dem Chef von Intercontinental Exchange.

Diesem Unternehmen gehört die New Yorker Börse.

RND/AP