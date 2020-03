Urteil im Prozess gegen “Revolution Chemnitz” könnte am Dienstag fallen

Sie sollen einen bewaffneten Umsturz geplant haben. Jetzt bahnt sich ein Ende des Prozesses gegen die Gruppe “Revolution Chemnitz” an. Das Urteil gegen die Rechtsextremen könnte schon am Dienstag fallen.

Dresden. Im Prozess gegen die rechtsextreme Gruppierung “Revolution Chemnitz” könnte am Dienstag (24. März) das Urteil gesprochen werden. Das teilte das Oberlandesgericht Dresden (OLG) am Freitag mit. An dem womöglich letzten Verhandlungstag seien Plädoyers der Verteidigung und die sogenannten letzten Worte der Angeklagten geplant. Am Nachmittag könnte dann das Urteil folgen. Sicher sei dies allerdings nicht.

In dem Verfahren sind acht Männer im Alter von 22 bis 32 Jahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Fünf von ihnen stehen zudem wegen schweren Landfriedensbruchs vor Gericht, einer auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie stehen im Verdacht, einen Umsturz mit Waffen geplant zu haben. Die Anklagevertretung attestierte den Angeklagten eine nationalsozialistische Gesinnung.

Der Prozess läuft ohnehin unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Wegen der Corona-Pandemie kommen am Dienstag auch Maßnahmen zum Gesundheitsschutz hinzu. So sollen laut OLG die Zuschauerplätze im Verhandlungssaal reduziert werden, um einen Mindestabstand zu gewährleisten.

RND/dpa