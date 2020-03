SPD-Chefin Esken: “Knausern ist jetzt nicht angebracht“

SPD-Chefin Saskia Esken verspricht Staatshilfe für alle, die von der Krise betroffen sind. Sie fordert einen Corona-Zuschlag für Verkäufer, Pflegepersonal sowie andere Helden des Alltags. Und sie kündigt im RND-Interview an, dass es nach der Krise schärfere Auflagen für Unternehmen geben könnte.

Frau Esken, viele Menschen fürchten in der Krise um ihre wirtschaftliche Existenz. Kann der Staat alle retten?

Kann er, weil Deutschland stark ist. Und weil die SPD die Bundesregierung da auch antreibt. Die Pakete, die unsere Minister und Ministerinnen, allen voran Olaf Scholz und Hubertus Heil gerade schnüren, die werden Millionen Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen helfen. Wir wollen niemanden hängenlassen.

Um wen muss sich der Staat besonders kümmern?

Die Schwächsten trifft die Krise am härtesten, das ist doch klar. Wer vorher gut verdient hat, wird nun einige Zeit überbrücken können. Aber die Menschen, bei denen es schon in normalen Zeiten am Monatsende knapp wird, kommen jetzt in Existenznöte. Ich denke an Geringverdiener in Kurzarbeit, Minijobber und Leiharbeiter, die jetzt die Arbeit verlieren, und Solo-Selbstständige, denen die Aufträge wegbrechen. Dazu die Eltern, die jetzt wegen der Schließung von Kitas und Schulen nicht arbeiten können – nicht bei allen wird der Lohn weiterhin bezahlt. All diese Menschen sind nun besonders auf eine starke Politik und auf unsere Solidarität angewiesen.

Allein der Unterstützungsfonds für Solo-Selbstständige soll 40 Milliarden Euro umfassen. Machen Ihnen solche Summen nicht Angst?

Überhaupt nicht. Wenn man einen Fonds auflegt, muss man auch eine Summe nennen. Die debattierten 40 Milliarden Euro für Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige sind kein Deckel. Wenn das Geld zu Ende ist, wird die Bundesregierung nachschießen. Dafür wird die SPD sorgen. Es geht jetzt darum Menschen zu unterstützen, die Unterstützung dringend brauchen. Knausern ist jetzt wirklich nicht angebracht.

Was tun sie für Mini-Jobber und Geringverdiener, denen nun Einkommen wegbricht?

Wir ändern zum Beispiel gerade die Berechnungsgrundlage beim Kinderzuschlag. Bislang bemisst sich dessen Höhe am Durchschnittseinkommen der letzten 6 Monate, künftig sollen aktuelle Einkommensrückgänge sofort berücksichtigt werden. Eine solche Regelung brauchen wir auch beim Wohngeld. Wenn Einkommen wegfällt, muss sofort ein Wohngeldanspruch oder ein Recht auf Erhöhung bestehen – nicht erst nach sechs Monaten. Dazu kommt der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung, der für alle besteht, die akut in Not geraten.

Gibt es schon Lehren, die man aus der Krise ziehen kann?

Was mich wirklich beeindruckt, ist der Beitrag der Zivilgesellschaft zur Bewältigung der Krise. Die Menschen helfen sich gegenseitig – spontan, kreativ und solidarisch. Helfer vernetzen sich und arbeiten zusammen, die sich bisher nicht mal kannten. Dieses großartige Potenzial müssen wir auch in normalen Zeiten besser nutzen und fördern. Wir brauchen stete Förderinstrumente, die nicht immer wieder auslaufen. Und wir müssen eine eigene Infrastruktur für die Zivilgesellschaft schaffen.

Was meinen Sie damit?

Die Menschen nutzten vor allem digitale Plattformen wie Facebook oder Whats-App, um sich zu vernetzen und zu helfen. Nahezu alle diese Dienstleister sitzen in den USA und sind in privatwirtschaftlicher Hand – da haben wir einige Probleme beim Datenschutz und bei der Sicherheit. Ich bin mir sicher: Wir werden eine deutsche oder wenigstens europäische Plattform für den digitalen Austausch engagierter Menschen brauchen. Notfalls muss sich der Staat darum kümmern. Darüber werden wir reden, wenn die Krise vorbei ist.

Auf welchen Zeitraum stellen Sie sich ein?

Das kann im Moment niemand seriös vorhersagen. Eine Sache allerdings scheint mir klar zu sein: Alle schauen nun auf den 19. April, aber im Grunde genommen sind dann nur die Osterferien vorbei. Ich glaube, dass der Ausnahmezustand auch noch deutlich länger dauern kann. Wir alle sind gut beraten, uns darauf einzustellen.

Wird unsere Gesellschaft nach der Krise eine andere sein?

Ja, aber wir alle haben in der Hand, in welche Richtung sich die Gesellschaft verändert. Ich plädiere deutlich für eine aktivere Wirtschaftspolitik, für eine Gesellschaft, wo der oder die Einzelne Solidarität erfährt und geben und kann, und für einen Staat, der für gerechten Ausgleich sorgt. Das alles macht einen starken und handlungsfähigen Staat notwendig. Ich will aber nicht, dass wir wegen der Corona-Krise, so schwerwiegend sie auch ist, unsere Freiheitsrechte aufgeben.

Alle Einschränkungen, die wir jetzt in Kauf nehmen, müssen temporär sein. Und es gibt Dinge, die sich verbieten. Das personalisierte Tracking von Handydaten zur Überwachung der Ausgangssperre, wie es ins Israel oder China gerade stattfindet, halte ich in Deutschland für unvorstellbar. Wir müssen aufpassen, dass wir wegen einer temporären Krise nicht Rechte über Bord werfen, die über Jahrhunderte erkämpft worden sind.

Muss sich auch die Wirtschaft umstellen?

Die Wirtschaft ist in einigen Bereichen zu abhängig von Lieferketten und Strukturen, die außerhalb unserer Einflussbereiche liegen. Neben der Effizienz muss die Resilienz stehen, also die Widerstandsfähigkeit. Dazu kommt der Nachhaltigkeitsgedanke, der in der Wirtschaft Einzug halten muss. Eine aktive Wirtschaftspolitik klärt solche Fragen. Das kann bedeuten, dass überlebenswichtige Branchen auch Lieferketten und Produktionsstätten im Land nachweisen müssen – oder zumindest in Europa.

Krankenschwestern und Kassiererinnen sind nun systemrelevante Berufsgruppen – das hat sich nie auf dem Gehaltszettel zugeschlagen und tut es auch jetzt nicht. Welche Anerkennung brauchen diese Helden des Krisen-Alltags jetzt?

Ich fände einen Pandemie-Zuschlag gerechtfertigt, um auch im monetären Bereich unserer Wertschätzung deutlich zu machen. Es geht aber auch ganz grundsätzlich um eine Aufwertung dieser Berufsgruppen, ohne deren wertvolle Arbeit wir wirklich nicht klarkommen: Versorgung, Pflege, soziale Dienste, aber auch Mobilität und Sicherheit. Das muss sich in der tariflichen Bezahlung niederschlagen. Da kann sich noch viel mehr tun.

Hat die Bundesregierung in der Bekämpfung der Krise Fehler gemacht? Wurde zu spät reagiert?

Das wird man erst im Nachhinein bewerten können, und das sollten wir auch tun. Es gibt sicher eine Menge aus dieser Krise zu lernen. Jetzt kommt es aber aufs Handeln an. Man kann jedenfalls erkennen, dass wir in Deutschland brauchbare Strukturen und gute Instrumente zur Krisenbewältigung haben, und wir haben schnell und sehr ernsthaft und verantwortungsvoll reagiert.

