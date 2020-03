Coronavirus-Infizierte in Verkehrsunfall in Brandenburg verwickelt

Eine Brandenburgerin war positiv auf Corona getestet worden. Trotzdem verließ sie die angeordnete Quarantäne. Dann geriet sie in einen Unfall und die Polizei musste mit Schutzkleidung anrücken.

Müllrose. Im ostbrandenburgischen Müllrose (Landkreis Oder-Spree) ist eine positiv auf das Coronavirus getestete Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt worden.

Die infizierte Autofahrerin hatte widerrechtlich die amtlich verordnete häusliche Quarantäne verlassen, wie die Polizei am Sonntag in Fürstenwalde mitteilte. Die Unfallaufnahme durch die Beamten habe in Vollschutzkleidung erfolgen müssen, nachdem sich die Frau offenbart hatte.

Bei dem Unfall am Samstagmittag wurde niemand verletzt. Verursacht hatte den Zusammenstoß zweier Autos nicht die infizierte Frau, sondern ein anderer Verkehrsteilnehmer.

Er war in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen der Frau kollidiert. Die Polizei informierte das Gesundheitsamt und stellte Strafanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz gegen die Frau.

In Brandenburg gab es bis Samstagnachmittag 315 positiv auf das Coronavirus getestete Personen, davon 42 im Landkreis Oder-Spree.

RND/cle/epd