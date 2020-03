Afghanistan: Bewegung im Streit um Gefangenenaustausch

Kann Afghanistan einen Weg zum Frieden finden? Eine wichtige Bedingung dafür ist ein Gefangenenaustausch zwischen afghanischer Regierung und den islamistischen Taliban. Nach Tagen des Stillstands gibt es nun Bewegung.

Kabul. Im Streit um den Gefangenenaustausch zwischen der afghanischen Regierung und den militant-islamistischen Taliban gibt es wieder Bewegung. Zwei Stunden lang diskutierten Vertreter beider Seiten unter Vermittlung der USA und Katars in einer Videokonferenz, schrieb der US-Sondergesandte für Aussöhnung in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, am Sonntag auf Twitter. “Jeder versteht klar, dass die Bedrohung durch das Coronavirus die Freilassung von Gefangenen umso dringlicher macht”, schrieb Khalilzad.

Seit Tagen herrscht Stillstand zwischen afghanischer Regierung und den Taliban. Die Freilassung von bis zu 5000 Gefangenen war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche in ein Abkommen aufgenommen worden, das die USA mit den Taliban am 29. Februar unterzeichnet hatten. Die Gefangenen gelten laut Experten als das Hauptdruckmittel der Regierung in Kabul, die Taliban zu Gesprächen zu bringen. Derweil geht der Konflikt im Land weiter.

Der afghanische Sicherheitsberater Hamdullah Mohib bestätigte das virtuelle Treffen. „Alle Seiten betonten die Bedeutung einer Verringerung der Gewalt, direkter Verhandlungen und eines dauerhaften und umfassenden Waffenstillstands“, so Mohib.

Taliban-Sprecher äußert sich anders

Auch der Sprecher des politischen Büros der Taliban in Doha, Suhail Schahin, nahm auf Twitter zu dem Treffen Stellung. Ihm zufolge ging es bei der Videokonferenz beider Seiten aber lediglich um den Gefangenenaustausch. Alle weiteren Themen würden in den geplanten innerafghanischen Gesprächen behandelt werden.

Mit großer Sorge sehen Hilfsorganisationen derzeit die Ausbreitung des Coronavirus in Afghanistan. Die Taliban hatten ihnen ihre Bereitschaft für eine Kooperation im Kampf gegen das Coronavirus versichert. Am Sonntag wurden 34 Infektionen bestätigt. Die tatsächliche Zahl könnte durch den hohen Grenzverkehr zum stark von der Coronavirus-Krise betroffenen Iran deutlicher höher liegen.

RND/dpa