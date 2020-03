USA: Erster Senator Corona-positiv

Der republikanische Senator Rand Paul wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist das erste Mitglied des US-Senats an dem Virus erkrankt. Nun steht Paul in der Kritik – er habe andere Senatoren dem Virus ausgesetzt.

Erstmals ist ein US-Senator positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der Republikaner Rand Paul steht wegen einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus unter Quarantäne. Dies teilte ein Mitarbeiter des 57-jährigen am Sonntag mit. Der Politiker zeige keine Symptome und wurde aufgrund mehrerer Reisen und besuchter Veranstaltungen vorsorglich getestet, hieß es in einer Ankündigung auf seinem Twitter-Account.

Wie die US- Zeitung “The New York Times” berichtet, habe die Nachricht über das Ergebnis des Tests für Unruhe im Senat gesorgt. Man sei dabei, alle Schritte des Senators nachzuvollziehen, um mögliche Kontaktpersonen zu identifizieren. So sei Paul noch am Sonntagmorgen im Schwimmbad der Privatsenatoren gewesen, bis er nach seinem Training das Ergebnis seines Coronavirus-Tests erhielt. Nun befürchte man, Paul habe andere Senatoren dem Coronavirus ausgesetzt.

Der Fernsehsender “CNN” berichtet weiter, Paul haben vor zwei Wochen an einer Veranstaltung in Louisville, Kentucky, teilgenommen, nach der mehrere Teilnehmer, darunter die Frau des Bürgermeisters von Louisville, Greg Fischer, positiv getestet wurden.

Paul hatte Coronavirus-Hilfspaket abgelehnt

Paul hatte als einer der wenigen Senatoren im vergangenen Monat mehrfach gegen ein staatliches Coronavirus-Hilfspaket gestimmt und es als Verschwendung von Steuergeldern abgetan. Der Gesetzentwurf hatte mehr als 100 Milliarden Dollar zur Förderung von Tests auf das Coronavirus und zur Gewährleistung von bezahltem Krankenstand für Millionen von Arbeitnehmern vorgesehen.

