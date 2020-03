Erster Corona-Todesfall unter Mitarbeitern des EU-Parlaments

Weltweit steigen noch immer die Todeszahlen im Zusammenhang mit den Corona-Infektionen. Nun gibt es einen ersten Todesfall in der Verwaltung des Europaparlaments. Das teilte die Personalabteilung mit.

Brüssel. Die Verwaltung des Europaparlaments meldet einen ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus. „Mit großem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass ein Kollege des Europaparlaments an Covid-19 gestorben ist“, heißt es in einer Email der Personalabteilung an Mitarbeiter des Parlaments.

Die Kollegen des Betroffenen in der Generaldirektion Innovation und Technologische Unterstützung seien bereits informiert.

Die Verwaltung bot allen Mitarbeitern bei Bedarf psychologische Hilfe an, weil nun immer mehr Menschen mit Covid-19-Fällen in der Familie oder bei Freunden konfrontiert würden.

RND/dpa