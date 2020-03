Blick in die Hinrichtungskammer des San Quentin Gefängnis im US-Bundesstaat Kalifornien, in der per Injektion Todesurteile vollstreckt werden. In Colorado hat man die Todesstrafe nun abgeschafft. Quelle: AP

US-Bundesstaat Colorado schafft Todesstrafe ab An 22 Menschen wurde 2019 in den USA das Todesurteil vollstreckt. In Colorado ist das nun nicht mehr möglich. Der US-Bundesstaat hat die Todesstrafe abgeschafft. Zuletzt wurde sie dort 1997 vollstreckt. Washington/Denver. Der US-Bundesstaat Colorado hat am Montag die Todesstrafe abgeschafft. Die Todesstrafe sei in Colorado nie fair eingesetzt worden, erklärte Gouverneur Jared Polis beim Unterzeichnen des Abschaffungsgesetzes. Die drei Todeshäftlinge im Bundesstaat wurden zu lebenslanger Haft begnadigt. Letztmals hatte Colorado im Jahr 1997 ein Todesurteil vollstreckt. 28 von 50 US-Staaten haben noch die Todesstrafe Die Abschaffung der Todesstrafe in Colorado liege im nationalen Trend, erklärte der Direktor des Todesstrafen-Informationszentrums in Washington, Robert Dunham. Laut Meinungsumfragen lasse die Zustimmung zur Todesstrafe nach. 28 der 50 US-Bundesstaaten sehen die Todesstrafe bei bestimmten schweren Verbrechen vor. Seit den 1990er Jahren sind laut Informationszentrum Hinrichtungen um mehr als 75 Prozent und Todesurteile um mehr als 85 Prozent zurückgegangen. Im laufenden Jahr sind in den USA bislang fünf Menschen hingerichtet worden. 2019 wurden 22 Todesurteile vollstreckt. RND/epd