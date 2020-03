NRW: Hohe Geldstrafen für Verstöße gegen Corona-Maßnahmen

Nordrhein-Westfalen ist besonders betroffen von der Corona-Epidemie. Deshalb muss die Landesregierung hart durchgreifen bei Verstößen gegen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus. Es verhängt hohe Bußgelder – ein Picknick im Park etwa könnte künftig 250 Euro kosten.

Düsseldorf/Berlin. Nordrhein-Westfalen legt laut einem Bericht der “Bild”-Zeitung Bußgelder für den Verstoß gegen Corona-Maßnahmen fest. Die Zeitung berichtete am Dienstag von Geldstrafen zwischen 200 und 5.000 Euro. Bei Verstößen gegen die Maßnahmen, die die Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen, handele es sich nicht um “Kavaliersdelikte”, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU): “Die Strafen tun weh, und das müssen sie auch.”

Öffentliches Grillen kann teuer werden

Verstöße gegen das Besuchsverbot in Krankenhäusern oder Altenheimen sollen dem Bericht zufolge mit 200 Euro bestraft werden. Öffentliche Treffen von mehr als zwei Personen, die nicht unter die Ausnahme gedeckt sind, würden mit 200 Euro bestraft, Picknick und öffentliches Grillen mit 250 Euro. Für den Betrieb einer Bar, Disco oder eines Fitnessstudios trotz verlangter Schließung werden den Angaben zufolge 5.000 Euro fällig. Bei Restaurants soll der Betrag bei 4.000 Euro liegen.

Laschet: “Es geht um Leben und Tod”

Reul sagte der „Bild“, die Sanktionen sollten einerseits angemessen sein, andererseits aber auch „die Unbelehrbaren, die die Gesundheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger wissentlich aufs Spiel setzen, aus dem Verkehr“ ziehen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mahnte: „Die Lage ist ernst. Es geht um Leben und Tod. Das strenge Kontaktverbot wird sicher helfen, das Ansteckungsrisiko schnell zu reduzieren.“

Die Corona-Regeln des Landes NRW sind in der “Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus” festgeschrieben und verbieten mit wenigen Ausnahmen die Zusammenkunft von mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit. Zudem sind “alle nicht notwendigen Dienstleistungen” wie der Betrieb von Friseuren, Tattoo- und Massagestudios sowie Restaurants untersagt. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind Besuche untersagt, die nicht der medizinischen oder pflegerischen Versorgung dienen oder aus Rechtsgründen erforderlich sind. Die Regeln gelten in NRW zunächst bis zum 19. April.

RND/epd