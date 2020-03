Fünf Faktoren befeuern das Drama in den USA

In der Corona-Krise erweist sich die Supermacht plötzlich als schwach und verletzlich. Soziale Unsicherheit und politische Feindseligkeit behindern eine solidarische Virenabwehr.

Die USA entwickeln sich zum neuen globalen Corona-Krisenherd. Mitten im Wahlkampf um die Präsidentschaft steigt die Zahl der Infizierten schnell an – und die politische Elite streitet über die richtige Führung durch die Krise. Die Supermacht, die jahrzehntelang stets auf eine weltweite Führungsrolle gepocht hat, erweist sich plötzlich in vielen Punkten als erstaunlich schwach.

1. Der Anstieg der Infektionen ist steiler als anderswo.

Seit heute Morgen melden die USA mehr als 1000 Corona-Tote. Bei der Zahl der Infizierten werden sie weltweit nur noch von China und Italien übertroffen. Und was das mathematische Tempo der Ausbreitung angeht, liegt die Supermacht jetzt weltweit vorn: Die Zuwachsraten steigen, und die Zeitspannen bis zur Verdopplung sinken gerade.

Lange haben Präsident Donald Trump und seine Anhänger die Krise kleingeredet. Doch diese Zahlen sprechen eine ganz eigene Sprache. Die Mathematik der Krise beschreibt jetzt eine Betroffenheit, die sich nicht mehr wegreden lässt.

2. Der Absturz der Wirtschaft ist ebenfalls steiler als anderswo.

Heute haben die US-Behörden die neuen Arbeitslosenzahlen bekannt geben. Binnen einer Woche sind 3,28 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosengeld eingegangen – das ist ein Anstieg wie noch nie. Die Zahlen lassen nichts Gutes ahnen. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio warnt schon seit Tagen vor dem Absturz in Massenarbeitslosigkeit und eine neue “Great Depression” – wie in den Dreißigerjahren.

Damit verbunden ist ein schlagartiger Stimmungsumschwung, wie es ihn in den USA noch nie gab. Eben noch war von Küste zu Küste beinahe Vollbeschäftigung gemeldet worden – was viele Amerikaner dazu verleitet hatte, mit Krediten Häuser, Autos und auch Urlaube zu finanzieren.

3. Vielen Arbeitnehmern fehlt ein soziales Netz.

In Deutschland sind dieser Tage Krankschreibungen abermals erleichtert worden. In den USA dagegen gibt es – auch nach jahrzehntelangen Debatten – bis heute kein nationales Gesetz, das eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vorschreibt. Dass dies im Fall von Seuchen die Probleme steigert, wird erst jetzt entdeckt: Viele Amerikaner sind es gewohnt, auch im Fall von Infekten zu arbeiten – und Viren weiterzutragen –, bis sie wirklich nicht mehr können.

Erst jetzt, in der Nacht zu Donnerstag, hat der US-Kongress als Teil seines Hilfspakets Maßnahmen beschlossen, die zumindest vorübergehend den finanziellen Absturz von Kranken dämpfen sollen. Für virologisch noch wirksame Verhaltensänderungen aber kommt dies zu spät.

4. Beim Thema Schulden tickt eine Bombe.

Die Corona-Krise trifft die USA in einem Moment, in dem die Fröhlichkeit von Land und Leuten über den Aufschwung der letzten Jahre zu finanziellem Leichtsinn geführt hat. Allzu viele Amerikaner haben sich auf Pump Häuser und Autos gekauft, die sie sich möglicherweise in den kommenden Monaten nicht mehr werden leisten können. Damit droht, wie zuletzt im Jahr 2008, eine Wiederkehr der Finanzkrise.

Auch der Staat hat sich in eine heillose Verschuldung manövriert. Schon vor der Corona-Krise hatte Trump es fertiggebracht, mit 1,5 Billionen US-Dollar die größte Staatsverschuldung aller Zeiten hinzulegen. Viele zuletzt an der Börse bejubelte Steuererleichterungen waren durch Kredite erkauft worden, deren Rückzahlung man kommenden Generationen überlässt. Eine solche Politik in Boomzeiten gilt unter Finanzexperten als unseriös. Trump aber bestand darauf. Jetzt addieren sich das Trump-Defizit und das Corona-Paket zu schwindelerregenden 3 Billionen US-Dollar.

5. Die innenpolitische Feindseligkeit ist größer denn je.

In den europäischen Staaten hat jetzt der Parteienstreit Pause. In den USA jedoch herrscht auch nach der überparteilichen Verabschiedung des Hilfspakets im Kongress eine Polarisierung, wie es sie nie zuvor gegeben hat. Dies hat zu tun mit der näher rückenden Präsidentschaftswahl am 3. November.

Hinzu kommt aber eine tiefe Spaltung der politischen Kulturen: Ein Teil der Amerikaner gibt Trump eine große Mitschuld an der Krise. Allzu lange habe der Präsident Warnungen in den Wind geschlagen. Andere wiederum scharen sich trotzig um Trump und sagen: Gerade in Krisenzeiten brauchen wir einen starken Mann. Bei den Trump-Anhängern kommt der Hinweis gut an, dass es sich um einen Virus aus China handelt. Der Gedanke der Abschottung als Ausweg aus allen Problemen kehrt zurück – und hilft Trump.

Trump ist entschlossen, jetzt wieder ein bisschen breitbeiniger aufzutreten – und seinen Konkurrenten von den oppositionellen Demokraten, Joe Biden, auch persönlich lächerlich zu machen. Dass Biden jüngst in einem CNN-Interview hustete, griff Trump prompt in einem gehässigen Tweet auf: Das also seien die besten Leute der Demokraten, höhnte er – nachdem Biden, allein in seinem Privathaus sitzend, nicht in den Ellenbogen, sondern in die Hand gehustet hatte.

Die Bühne ist bereitet für eine Mischung aus Virusabwehr und Machtkampf, die, wenn es so weitergeht, noch ins Makabre abgleiten könnte.

Von Matthias Koch/RND