Corona: Mit Kreativität aus der Krise

Ein konstruktives Nachdenken über Ausstiegsszenarien ist wichtig in der Corona-Krise – auch aus emotionalen Gründen: Es trägt zu neuer Hoffnung bei, kommentiert Daniela Vates.

Berlin. Ein Virus hält sich nicht an Anordnungen, nicht an Terminpläne, auch nicht an Mehrheitsbeschlüsse. Schluss jetzt, genug angerichtet, könnte sonst die Kanzlerin sagen – und die Rückkehr zur Normalität anordnen. Schon jetzt gibt es ja genervte Familien und erschöpfte Ärzte, Schwestern und Pfleger.

Aber so einfach ist die Corona-Krise nicht zu beenden. Die Zahl der Infizierten steigt weiter. Gesundheitsminister Jens Spahn beschreibt die Lage als “Ruhe vor dem Sturm”. Doch während das Drama noch gar nicht richtig begonnen hat, läuft inzwischen bereits eine ganz andere Debatte: die um eine Exit-Strategie.

Ein klares Konzept zum Ausstieg aus dem infektionsbedingten Ausnahmezustand gibt es noch nicht, es kann auch noch keins geben. Erste Ideen aber kursieren schon. Kanzleramtsminister Helge Braun etwa kündigte an, als Erstes würden wohl die Bedingungen für Jüngere gelockert. Gesundheitsminister Jens Spahn plädiert für Handyüberwachungen als Element einer künftigen Antivirusstrategie.

FDP-Chef Christian Lindner findet, man solle “nicht in Monaten” rechnen. Mancher setzt sogar schon die von ihm gewünschten Daten in die Welt. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann etwa, und mit ihm wohl der gesamte Mittelstand, möchte die Wirtschaft nach Ostern wieder hochfahren.

Hier und dort wird die Debatte allzu erbittert geführt – als wollten die einen die Wirtschaft schonen auf Kosten von Menschenleben und die anderen einen Gesundheitsschutz praktizieren, der das Land am Ende völlig ruiniert.

In Wirklichkeit ist ein Ausgleich durchaus möglich. Der Scheinwerfer der Politik jedenfalls darf sich nicht nur auf eine Ecke des Bildes richten, er muss die gesamte Szenerie beleuchten.

Unsicherheit kann auch Kreativität freisetzen. Die Deutschen, so viel lässt sich schon absehen, werden sich auch in Zukunft darauf einstellen müssen, neue Wege zu gehen. Experten hantieren bereits mit Modellen, die auch nach der akuten Corona-Krise noch ein kontaktloses Zusammensein mit Abstand vorschreiben – aber immerhin eine Rückkehr in den Alltag erlauben würden.

Auch mehr Eigenverantwortung und Vorsicht könnten eine Rolle spielen. Schon das konsequente Fernbleiben jedes Berufstätigen von seiner Firma und jedes Schülers von seiner Schule im Fall von Erkältungssymptomen aller Art könnte in einem künftigen Antivirusregelwerk die Ausbreitung von Corona bremsen – ohne Shutdown.

Ein konstruktives Nachdenken über Ausstiegsszenarien ist wichtig. Nicht nur aus sachlichen und fachlichen Gründen, sondern auch weil es gut ist, überhaupt wieder Hoffnung haben zu können.

Von Daniela Vates/RND