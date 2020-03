New Yorks Gouverneur ruft zur Geschlossenheit auf: “Vergesst die Politik!”

Die Lage in New York verschärft sich immer mehr. Binnen eines Tages sind fast 1000 Menschen im Pandemie-Epizentrum des USA am Coronavirus gestorben. Jetzt ruft der Gouverneur des Bundesstaats zur Geschlossenheit auf: “Es gibt jetzt keine Politik!”. Derweil bittet er medizinisches Personal nach New York zu kommen.

New York. Angesichts drastisch steigender Infiziertenzahlen in der Corona-Pandemie hat New Yorks Gouverneur die Vereinigten Staaten zur Einheit aufgerufen. „Wenn es zu diesem Zeitpunkt eine Spaltung gibt, dann wird das Virus uns besiegen. Wenn es jemals einen Moment für Einheit gab, dann ist das dieser Moment“, sagte Andrew Cuomo am Montag bei seiner täglichen Pressekonferenz in New York. „Vergesst die Politik! Wir sind in einer nationalen Krise, es gibt jetzt keine Politik!“. Der 62-Jährige nahm damit indirekt Bezug auf die anhaltenden Grabenkämpfe zwischen Demokraten und Republikanern während der Pandemie. Cuomo ist Demokrat, US-Präsident Donald Trump Republikaner.

New York: 1218 Tote, 66.000 Infizierte, davon 9.500 im Krankenhaus

Der Gouverneur appellierte an das medizinische Personal anderer US-Bundesstaaten: “Ich frage Mitarbeiter des Gesundheitswesens im ganzen Land: Wenn die Situation in Ihrer eigenen Gemeinde gerade nicht dringend ist, kommen Sie bitte nach New York.” Es werde dringend Unterstützung für Krankenschwestern und Ärzte gebraucht. Derweil kletterte die Zahl der Corona-Toten in New York im Vergleich zum Vortag um 253 auf 1218. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei über 66.000 – 9.500 von diesen Patienten liegen im Krankenhaus.

Der US-Ostküstenstaat New York mit der gleichnamigen Millionenmetropole hat sich zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA entwickelt. Weil die Kapazitäten der Krankenhäuser dort nicht auf die Ansteckung weiter Teile der Bevölkerung vorbereitet sind, werden provisorische Kliniken aufgebaut und vorhandene Einrichtungen mit zusätzlichen Betten aufgestockt. Auch ein Lazarettschiff der Marine ist am Montag in New York ankommen.

Insgesamt sind in den USA nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mehr als 148 000 Corona-Fälle nachgewiesen – mehr als in jedem anderen Land. Demnach sind bislang mehr als 2500 Menschen gestorben.

RND/dpa