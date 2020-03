Eine Luftbrücke für die Amerikaner

An dieser Stelle halten wir einmal inne – und beleuchten Entwicklungen in der Corona-Krise, die über den Tag hinaus von Bedeutung sind.

Die von den Amerikanern dringend erhoffte Hilfe kam aus China. Ein Frachtflugzeug mit 80 Tonnen Ladung, gestartet in Schanghai, landete am frühen Montagmorgen auf dem John-F.-Kennedy-Flughafen in New York – und veränderte prompt, ein Stück weit jedenfalls, die regionale Versorgungslage.

Plötzlich gab es in der Stadt 1,8 Millionen Gesichtsmasken mehr als vorher. Dazu noch 130.000 chirurgische Masken vom Standard N 95. Und Tausende von Thermometern.

Mit zunächst 22 weiteren Flügen im Rahmen der Operation “Air Bridge” (Luftbrücke) wollen die Amerikaner weitere medizinische Güter von Fernost gleichsam in ihr Land pumpen, vor allem weitere Masken, aber auch Beatmungsgeräte.

China nutzt Gunst der Stunde

Hilfsgüter, die rund um den Globus in Richtung USA gebracht werden: Das ist ein neues, ungewohntes Bild. Politologen sprechen von ersten deutlichen Hinweisen auf den “Beginn des post-amerikanischen Zeitalters”.

China nutze jetzt die Gunst der Stunde, schrieben die Asien-Experten Kurt M. Campbell und Rush Doshi schon Mitte März in einem weltweit beachteten Beitrag im Magazin “Foreign Affairs”.

Früher seien die USA stets wahrgenommen worden als ein Staat, der rund um die Erde in Katastrophenfällen helfend eingreife. Heute, unter Präsident Donald Trump, habe sich das Bild gleich doppelt verdüstert: Die USA erscheinen als eine Nation, die zur Hilfe für andere erstens nicht bereit und zweitens auch gar nicht in der Lage ist. Während Washington komplett versage, beeile China sich, allerorten das Vakuum zu füllen, das sich damit bietet. Den Italienern etwa bleibt unvergessen, dass inzwischen bereits tonnenweise Hilfe aus China eintraf. “China cares“ – China kümmert sich – heißt eine Aktion, in dessen Rahmen derzeit auch Hilfsgüter nach Indonesien geflogen werden. Der global wahrgenommene Zusammenklang aus amerikanischer Unfähigkeit und Untätigkeit einerseits und chinesischem Engagement andererseits habe bereits, meinen Campbell und Doshi, das Kräfteverhältnis der beiden Mächte zu Beginn des 21. Jahrhunderts “fundamental verändert”.

Das Weiße Haus indessen legt Wert auf die Feststellung, die jetzt laufende Luftbrücke aus China habe man selbst in Gang gesetzt: “Wir bezahlen ja auch dafür.”

Tatsächlich hatte die amerikanische Bundesregierung sowie die Gouverneure einiger Staaten Geld zusammengeworfen, um anstelle der zu langwierigen Lieferungen per Schiff den schnellen Lufttransport zu bewirken. Ausdrücklich hatten die USA China auf diplomatischen Kanälen davor gewarnt, die Sache zu Propagandazwecken auszuschlachten. Die Regie führt die Agentur für Nationales Notfallmanagement, der Organisator ist John Polowczyk, ein Admiral der US-Marine.

Trump spricht nicht mehr vom “chinesischen Virus”

Trotz aller Unterschiede etwa zur Luftbrücke nach Berlin in den Jahren 1948 und 1949 gibt es auch bei den jetzigen Lieferungen nach New York Jubel und Erleichterung bei den Empfängern der Waren. Kurz nach dem Eintreffen waren ersten Chargen schon auf dem Landweg unterwegs, teils in Richtung der New Yorker Kliniken, teils nach New Jersey und zum Teil auch ins nahe Connecticut. US-Mediziner sprachen von einem Tropfen auf den heißen Stein. Weitere Tropfen allerdings werden folgen. Die nächsten Maschinen aus Asien landen in Chicago und Ohio.

Trump hat unterdessen aufgehört, das Virus ein “chinesisches Virus” zu nennen. Auch spielt der Vorwurf keine große Rolle mehr, dass die Intransparenz in China anfangs erheblich zur Ausbreitung von Sars-CoV-2 beitrug. Trump folgt mit seiner neuen Sanftmut einer leisen Bitte des chinesischen Staatschefs Xi Jinping. Vor wenigen Tagen hat Trump mit dem Chinesen telefoniert – und anschließend den Ball auffallend flach gehalten. “Wir arbeiteten eng zusammen”, twitterte Trump anschließend höflich und fügte noch hinzu: “Großer Respekt.”

Von Matthias Koch/RND